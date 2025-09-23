Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Aginaga celebra sus fiestas en honor a San Miguel con música y tradición

A. E.

EIBAR.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

Este domingo, día 28, el barrio eibarrés de Aginaga vivirá una de sus jornadas más esperadas del año con la celebración de las fiestas en honor a San Miguel, una cita que combina tradición, gastronomía y música en un ambiente de convivencia vecinal. La programación arrancará a las 11.00 horas con la misa mayor en la parroquia de San Andrés, que contará con la participación del coro parroquial, poniendo el acento en el carácter religioso de la festividad. Una hora más tarde, a las 12.00, la plaza del barrio se llenará de vida con un hamarretako y los juegos infantiles, pensados para que las familias y los más pequeños disfruten de la mañana festiva. El mediodía será el momento de la gastronomía con la ya tradicional paella, prevista para las 14.30 horas, un acto que se ha convertido en uno de los más concurridos y que refuerza el espíritu de comunidad entre vecinos y visitantes. Por la tarde, la fiesta continuará con la romería animada por el grupo Joselu anaiak, que pondrá ritmo y baile al barrio entre las 17.00 y las 20.00 horas. La jornada se cerrará de forma simbólica a las 20.00 con el volteo de campana, que pondrá fin a una celebración que mantiene viva la tradición de Aginaga y que cada año congrega a vecinos, familiares y amigos en torno a una jornada de hermandad.

