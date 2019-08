El Somos afrontará la temporada con el objetivo de la permanencia La plantilla del Somos emprendió ayer la pretemporada con Fernando Fernández al frente de una joven plantilla. / M.ASKASIBAR Iker Izagirre, Jonay Borrego y Andoni Yarza son las incorporaciones, y causan baja Eneko Garetxana y Unai Rodríguez J.A.REMENTERIA EIBAR. Jueves, 22 agosto 2019, 00:39

El Somos Eibar se ha vestido de corto en la tarde de ayer, ha comenzado su particular pretemporada teniendo como escenario la pista del polideportivo de Ipurua. Fernando Fernández y sus jugadores se preparan para una campaña cuyo objetivo primordial es mantenerse un año más en Primera Nacional. El Somos ha mantenido al grueso de su plantilla, salvo las bajas de Eneko Garetxana y Unai Rodríguez, dos laterales zurdos que juegan en primera línea en la derecha, por contra, se han incorporado Iker Izagirre, que la pasada campaña por razón de estudios no pudo estar, Jonay Borrego, que sube del filial Haritza, y el juvenil Andoni Yarza que vendrá a ser uno de los sustitutos de las dos ausencias.

Tres incorporaciones y dos bajas, datos que vienen a decir que la plantilla no ha sufrido una merma excesiva con respecto al año pasado. «Es un hecho importante que la mayoría de los jugadores que estuvieron la pasada temporada sigan, por tanto no hay un desajuste a la hora de hablar de nuestros automatismos, la plantilla los conoce. Las incorporaciones están familiarizadas con mecánica, a este nivel estoy tranquilo», afirma Fernando Fernández quien, a su vez, adelanta que el máximo objetivo «es la permanencia». La pasada campaña, el Somos quedó octavo, y a pesar de contar con algunas bajas resultó solvente, «tuvimos algunas bajas pero, por contra, hicimos una buena temporada, nos clasificamos mejor que en la que nos precedió, espero que, esta vez, también se repita la historia y nos coloquemos más arriba, pero sin olvidar que mantenernos es nuestra principal prioridad».

La liga se presentará con interrogantes. Hay dos equipos nuevos, Huesca y Urduliz, y la renuncia del Casablanca de Zaragoza, «no sé cómo se habrán reforzado los equipos aragoneses al no estar el Casablanca. Maristas, Huesca y Dominicos seguramente se habrán nutrido de jugadores del Casablanca, y no sabemos qué potencial van a tener». Otra duda que embarga a Fernando es el nivel del grupo, hay dos equipos que la pasada temporada rondaron con la zona baja, casos del Barakaldo y Romo, dos formaciones que este año se han reforzado. El Romo ha fichado a tres extranjeros, y el Barakaldo ha contratado al máximo goleador de la pasada temporada, Alonso Isa procedente del Corrales. Hasta que no se produzca la primera toma de contacto con la liga, que será el fin de semana del 21/22 de septiembre en Ipurua frente al Huesca, el máximo responsable del banquillo armero no tendrá una radiografía del nivel de los rivales.

Plantilla joven

El Somos parte con una plantilla joven, con una edad media de 22 años, pero, sin embargo, con experiencia. «No tenemos una plantilla física, ni de mucha altura, y contamos con una edad media joven, pero tiene la experiencia de jugar en las últimas campañas. Quizá donde nos quedamos un poco cojos en el lateral derecho, pero trabajaremos para resolver todos los hándicap», concluye Fernando Fernández.