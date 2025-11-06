AEK prende el Gaztaiñerre Eguna el próximo lunes con música, kalejira y merienda popular

A. E. EIBAR. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

AEK volverá a encender el próximo lunes 10 de noviembre el espíritu festivo del Gaztaiñerre Eguna con una propuesta sencilla y participativa: música en la calle, kalejira por el Centro y una merienda popular para cerrar la tarde entre vecinos y cuadrillas.

La organización subraya que el objetivo, un año más, es «llenar las calles de la localidad de música y buen ambiente», invitando a sumarse a «todo aquel ciudadano euskaldun que quiera celebrar el Gaztaiñerre Eguna». La jornada echará a andar a las 19.00 horas en el bar Paloma, punto de encuentro desde el que partirá la kalejira por el centro. El cortejo sonoro contará con la colaboración de los trikitilaris de la Musika Eskola, que pondrán el pulso de trikitixa y pandero a un recorrido pensado para animar comercios, plazas y rincones y contagiar el paso a quienes se crucen con la comitiva. A lo largo del trayecto, los participantes cantarán canciones vascas y convertirán la tarde de lunes en un pequeño festival de proximidad, con paradas improvisadas y ese clima de alegría compartida que define la fecha.

El plan continuará alrededor de las 20.00 horas en el bar Depor, donde AEK ha previsto una merienda para rematar la celebración. La convocatoria es abierta y la organización recalca el carácter familiar y acogedor de la propuesta: un espacio para encontrarse, cantar y celebrar el final del otoño con buen ánimo y sin formalidades.

El Gaztaiñerre Eguna, tradición otoñal muy arraigada en Euskadi, encuentra así su versión más urbana: música en vivo, cercanía y calle como escenario. AEK reivindica esta fórmula porque saca la cultura al paso de la gente, multiplica la participación espontánea y convierte un lunes cualquiera en excusa para «vivir la ciudad». Con el itinerario marcado —bar Paloma (19.00), kalejira por el Centro y merienda en bar Depor (20.00)— y la banda sonora a cargo de la Musika Eskola, la invitación queda hecha: quien quiera sumarse solo tiene que estar.