La cesión de Adu Ares reforzaría el extremo del conjunto armero. E.P.

Adu Ares muy cerca de convertirse en nuevo jugador armero

El extremo del Athletic busca continuidad y crecimiento en el Eibar para consolidarse como pieza clave en el ataque

P. URANGA

Eibar.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

El Eibar está muy cerca de cerrar la cesión de Malcom Adu Ares, extremo derecho de 23 años que pertenece al Athletic Club y que no entra en los planes de Ernesto Valverde para la temporada 2025/26. Tras una temporada anterior cedido en el Real Zaragoza, donde mostró un buen rendimiento con cinco goles y tres asistencias en 33 partidos, Adu Ares busca un nuevo destino que le garantice minutos y oportunidades para seguir desarrollándose. El Eibar, con aspiraciones de ascenso desde Segunda División, le ofrece precisamente ese escenario ideal en el que espera relanzar su carrera.

El jugador bilbaíno tiene contrato vigente con el Athletic hasta 2027, pero la fuerte competencia en las bandas del primer equipo rojiblanco limita su presencia en el once titular. Esta situación ha llevado a que el club y el futbolista valoren la opción de una nueva cesión que le permita seguir progresando.

Refuerzo ofensivo

La dirección deportiva armera busca un jugador con velocidad, capacidad de desborde y versatilidad para las bandas, cualidades que definen al joven extremo. Adu Ares puede actuar en ambas bandas, e incluso ha probado como lateral derecho en pretemporada.

Con la salida de jugadores importantes como Puertas, el Eibar necesita cubrir esos huecos y sumar dinamismo arriba.

La operación se perfila como un préstamo por una temporada sin opción de compra. Aunque ambos clubes siguen negociando, tanto el Athletic como el Eibar mantienen la esperanza de cerrar pronto el acuerdo. El deseo del jugador parece claro: quiere jugar e Ipurua podría ser un campo donde consolidarse como una pieza clave.

