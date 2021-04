Adiós a Rosa Martínez Alcoer, la actriz más importante de Eibar Fallece Rosa Martínez Alcocer, a los 54 años, tras una fecunda carrera, con varios premios en grupos de teatro, en la producción y en talleres de enseñanza El fallecimiento de Rosa Martínez Alcocer ha causado una gran consternación en Eibar. ALBERTO ECHALUCE Jueves, 29 abril 2021, 08:05

No volveremos a ver en el escenario, ni en la producción a la actriz eibarresa Rosa Martínez Alcocer. Ni tampoco podremos sentir su inolvidable sonrisa. Era ella, Rosa, una eibarresa enérgica, de 54 años, afincada en Durango, que una grave enfermedad se la ha llevado en tan sólo cuatro meses. Su fallecimiento ha causado una profunda consternación en el ambiente culturales de Eibar.

La carrera de Rosa se inició primero en el Instituto, con José Luis González 'Poxpolo' y Jesús Cimarro, que promovían un grupo teatral. De ahí pasó al 'Taller de teatro Eibar-Ermua', iniciativa organizada entre los dos ayuntamientos en las escuelas de Ongarai, en Ermua.

Su mentor, como para muchos actores, fue el durangarra Paco Obregón, a quien conoció a los 15 años integrándose en el grupo Geroa. En Geroa participó en obras que siempre serán reconocidas como las mejores de los años 80 y 90, como 'Doña Elvira, imagínate Euskadi' y 'Muerte accidental de un anarquista'.

Rosa decía que «mi profesor era Paco Obregón y por eso tuvimos, todos los que trabajamos allí, muchísima suerte, porque al acabar teníamos vía directa a un grupo profesional. De allí salió muchísima gente que hemos seguido haciendo teatro. Por eso yo soy muy defensora de los talleres de teatro. Más allá de que te desarrolles profesionalmente o no, es algo que aporta mucho a las personas que acuden, a muchos niveles», valoraba Rosa.

Con Geroa

Presentó su primera representación profesional con Geroa en las Jornadas de Teatro y ofreció también la última sesión de Geroa. En este grupo se juntó con el actor eibarrés Sardo Irisarri, que más tarde le dirigió su monólogo 'Locos de Desatar'. Tanto Rosa como Sardo iniciaron un trabajo conjunto en Albacete que duró ocho años, en el seno de Teatro Eureka. Sobre las tablas ambos representaron obras como 'El Ávaro' de Moliére, 'La Verdad Sospechosa', así como todo un conjunto de obras de Shakespeare, como 'Noche de Reyes' o 'El Sueño de una Noche de Verano', entre otras.

Siempre discreta, nunca alardeó de sus importantes premios conseguidos en Haro, Cádiz, en el Festival de Almagro e incluso en festivales celebrados en Argentina. Sardo recordaba ayer que «tuve la suerte de trabajar con ella. Era una excelente actriz, directora y pedagoga. Era muy generosa dando a conocer sus conocimientos del mundo del teatro. Su intervención en 'Doña Elvira, imagínate Euskadi' marcó un punto de inflexión en el teatro vasco. Algún día se lo agradecerán».

Trabajó después en un buen número de compañías del Estado. Cuando estaba trabajando en Lisboa con una compañía de Albacete vio el cartel de una exposición sobre Frida Kahlo, y se dijo, «algún día voy a hacer un personaje sobre ella». Y seguidamente, en 2016, rodeada de amigos como el propio Obregón, el músico Fran Lasuen o el escenógrafo Javi Obregón, y poniéndose en la piel de una artista que, según ella misma reconoció, le tenía completamente «atrapada», llevó a escena, en forma de monólogo, 'Frida Khalo', en las Jornadas Teatro. Rosa actuó en compañía del también eibarrés Fran Lasuen al violín.

A su vez impartió numerosos talleres en diferentes localidades de la zona como Durango y Berriz. Fue durante años el eje vertebrador de Txintxaun Kolektiboa de Berriz, de quienes estaba muy orgullosa. Sobre Iris valoraba lo siguiente: «Iris es mi idea, es una empresa que formo yo con el objetivo de hacer aquellas cosas que me interesan, sin ningún tipo de presión a priori. Una de las cosas en las que me he empeñado es tener la libertad de hacer las cosas que quiero. Esta es una profesión que la amas o la amas. Si estás supeditada a otras presiones puede que termines por dejar de sentir eso. Por eso Iris nace tras una etapa fuera de la primera línea del teatro». Iris nació de la necesidad de crear un espacio propio de creación teatral que incluía dos líneas de actuación producción y formación.

El telón se ha cerrado para Rosa a pesar de que sus pies estarán pisando el escenario siempre. Su funeral tendrá lugar hoy a las 19.00 horas en la iglesia de San Andrés Apóstol .