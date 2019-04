El PSE acusa a la oposición de «bloquear» el proyecto del paseo Estación-Azitain Se proyecta construir un paseo entre la Estación y Azitain, con el cubrimiento de la vía del tren. / MIKEL ASKASIBAR El alcalde, Miguel de los Toyos, dice sentirse «dolido por el castigo a los vecinos» | Su presupuesto asciende a cerca de 20 millones de euros, costeado entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento A.E. EIBAR. Viernes, 19 abril 2019, 00:10

El PSE-EE de Eibar mostró su crítica a la oposición «por lo que considera una falta de respeto intolerable a la ciudadanía». Rechaza que «sumaran sus fuerzas» en la Comisión de Trabajo de Hacienda «para bloquear» el debate en pleno del convenio enviado al Ayuntamiento por el Ente Público Red Ferroviaria Vasca, ETS, dependiente del Gobierno Vasco, para la construcción y financiación de la cobertura de las vías del tren entre Estaziño y Azitain. En palabras del alcalde, Miguel de los Toyos, «lo que han hecho traspasa todos los límites admisibles en política. Llevan toda la legislatura poniendo palos en las ruedas para ralentizar proyectos pero hasta ahora jamás habían impedido que un tema pasara al Pleno para su debate». Así indicaba que «me siento muy dolido por la por la poca altura política que han demostrado tener Bildu, PNV e Irabazi porque, con su no, no han castigado al equipo de gobierno socialista sino a la ciudad, y especialmente a los vecinos de la zona baja de Eibar, a quienes han negado una infraestructura estratégica, una inversión de 20 millones de euros que iba a traer consigo una mejora muy importante en materia urbanística, de accesibilidad y de movilidad». Para De los Toyos, «han antepuesto sus intereses partidistas a la mejora de la calidad de vida de miles de eibarreses, cuando una y otra vez se les llena la boca diciendo que esta zona está desatendida y pretendiendo hacer creer que estaban defendiendo sus intereses, denunciando una y otra vez que la zona está abandonada: ¿cómo van a explicarles ahora que, por puro electoralismo, les niegan un paseo como el que ya disfrutan en Amaña y Legarre, que además iba a conectar con el bidegorri Azitain-Maltzaga?». Según el máximo regidor, «la propuesta de convenio cuenta con informes técnicos favorables, tanto jurídicos como económicos del secretario municipal como del interventor de fondos. Yo desde luego, no sabría explicar mi oposición sin faltar a la verdad».

Inicio este año

El convenio de colaboración «cuya tramitación ha bloqueado» la oposición implica una serie de compromisos económicos, que en el caso del Ayuntamiento de Eibar se traducen en financiar el 50% del importe total de las obras: 18.230.000 euros (sin IVA) con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2019 y los tres siguientes.

De hecho, en las cuentas aprobadas para este año, ya existe una primera cantidad consignada de 90.000 euros, y en la propuesta «bloqueada» por la oposición se contemplan la consignación presupuestaria necesaria para los años posteriores. Este convenio es «requisito fundamental «para que ETS (Gobierno Vasco) inicie la tramitación para licitar y adjudicar esta obra, siendo el objetivo que «compartíamos tanto ETS como el equipo de gobierno socialista, que las obras se iniciaran antes de que finalizara el presente año 2019», subraya el PSE.

De los Toyos ha asegurado que «a pesar de las trabas que está intentando poner Bildu, PNV e Irabazi, los socialistas no vamos a renunciar a que este proyecto se ejecute porque creo firmemente que es una actuación estratégica para Eibar, que redundará en la mejora de la calidad urbana de nuestra ciudad así como en la de los eibarreses porque nos permitirá disfrutar de un nuevo tramo de paseo que ronda los 15.000 metros cuadrados de superficie, con varios kilómetros de longitud».