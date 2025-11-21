La actriz Carolina Noriega baja el telón del Komedia Fest con 'Gilipollas por el mundo'

El humor más afilado hace este sábado parada en Eibar. La cómica Carolina Noriega pondrá esta tarde el broche de oro al Komedia Fest ... 2025 con su espectáculo 'Gilipollas por el mundo', que se representará a partir de las 20.30 horas, en el Salón de Actos-UNI Eibar Ermua. La función llega precedida de una gran expectación puesto que no sólo se trata del cierre del primer festival de humor y monólogos, sino que la protagonista acaba de ser reconocida con el 'Oscar del Humor 2025' a la mejor cómica del año.

En 'Gilipollas por el mundo', Noriega repasa con ironía lo cotidiano, lo absurdo y lo universal de la condición humana. El monólogo habla de sexo, viajes y contradicciones del ser humano, siempre desde una mirada cercana y sin pelos en la lengua. «¿Hay gente maravillosa por el mundo? Sí. ¿Hay gente gilipollas por el mundo? También. Yo hablo de los dos, pero más de los segundos, porque dan más juego», señala Noriega.

Voz versátil de la escena

Con una duración aproximada de 60 minutos y edad mínima recomendada de 16 años, el espectáculo promete una hora de risas, identificación total y alguna que otra reflexión disfrazada de chiste.

Noriega es hoy una de las cómicas y guionistas más completas del panorama estatal. Actriz, dramaturga y documentalista, ha trabajado en formatos clave de la comedia televisiva como 'El Club de la Comedia', 'Comedy Central', El Terrat o el programa radiofónico 'Más de uno' (Onda Cero), además de participar en el espacio LOL: 'Si te ríes, pierdes'. 'La Listilla'. Ha dirigido también los documentales 'Buscando la Comedia', sobre la historia del stand-up en España, y 'Living Long', centrado en el legado personal, y ha compaginado su faceta escénica con la escritura teatral, la publicación de libros y la formación en creatividad y humor para empresas.

'Gilipollas por el mundo', un monólogo que ya ha girado por teatros de todo el país, llega ahora a Eibar como gran final de festival. Como guiño especial a la clausura del festival, la organización ha preparado una sorpresa: al término del espectáculo se celebrará un sorteo cortesía del Bar Azkena, con una mariscada para dos personas como premio. En el sorteo participará todo el público asistente. La persona ganadora será quien tenga la butaca y fila que coincidan con el número extraído al cierre del show, un último momento de emoción antes de apagar las luces del Komedia Fest 2025.

Komedia Fest

Impulsado y dirigido por Nacho Prado, Komedia Fest se ha consolidado en su edición inaugural como el primer festival de humor y monólogos del centro de Euskadi. Con más de 2.000 espectadores y un impacto digital y mediático notable, el certamen ha combinado comedia, experiencias, intercambio cultural y entretenimiento para situar a Eibar en el mapa del humor. Por su programación han pasado nombres como Julen Axpe, Jon Plazaola, Agustín Jiménez, Sara Escudero o Gorka Aguinagalde, que colgó recientemente el cartel de 'sold out' en la UNI Eibar-Ermua. «El festival ha sido una armadura perfecta para dar visibilidad a la comedia en la zona central de Euskadi y el cierre de Carolina será el broche que esperábamos», resume Nacho Prado, satisfecho con el recibimiento del público y el empuje que el certamen ha dado a la agenda cultural eibarresa.

Últimas entradas

Aunque buena parte del aforo ya está comprometido, todavía quedan las últimas entradas a la venta. El enlace en la que se pueden adquirir es: https://tickets.oneboxtds.com/komediafest/select/2427005?viewCode=Vista_Principal.