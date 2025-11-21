Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carolina Noriega ofrece un show sobre sexo, viajes y las contradicciones humanas.

Eibar

La actriz Carolina Noriega baja el telón del Komedia Fest con 'Gilipollas por el mundo'

La reciente ganadora del Oscar del Humor 2025 cierra este sábado en la UNI Eibar Ermua un festival con una gran acogida

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El humor más afilado hace este sábado parada en Eibar. La cómica Carolina Noriega pondrá esta tarde el broche de oro al Komedia Fest ... 2025 con su espectáculo 'Gilipollas por el mundo', que se representará a partir de las 20.30 horas, en el Salón de Actos-UNI Eibar Ermua. La función llega precedida de una gran expectación puesto que no sólo se trata del cierre del primer festival de humor y monólogos, sino que la protagonista acaba de ser reconocida con el 'Oscar del Humor 2025' a la mejor cómica del año.

