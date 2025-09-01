Abierto el plazo de prematrícula para los cursos de la Escuela de Empoderamiento

A. ECHALUCE Eibar. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La Escuela para el Empoderamiento de las Mujeres de Eibar ha abierto hoy el plazo de prematrícula para sus cursos de otoño, que se extenderá hasta el 23 de septiembre. Esta iniciativa, ya consolidada, ofrece un espacio de encuentro y reflexión desde una mirada crítica, feminista y decolonial, impulsando procesos de fortalecimiento personal y colectivo. El programa de este año incluye una variada oferta formativa que combina el cuidado del cuerpo, la creatividad, la autodefensa y los saberes populares. Entre las propuestas destaca el taller de fortalecimiento del suelo pélvico: empoderando nuestros cuerpos, orientado a la salud física y al conocimiento corporal; el curso Mujeres improvisando, que apuesta por la creatividad y la expresión personal; y Diafreo: liberando tensiones musculares e integrando nuestras vivencias, enfocado en el bienestar integral. A ello se suma el taller de Autodefensa Feminista, impartido en euskera, que busca dotar de herramientas prácticas frente a situaciones de violencia; el taller de movimiento expresivo: inteligencia corporal, emociones y empoderamiento, también en euskera, que explora la relación entre cuerpo y emociones; y finalmente el curso básico para conocer y empezar a utilizar las plantas medicinales de nuestro entorno, igualmente en euskera.