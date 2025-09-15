Abierto el plazo para inscribirse en el mercado de bicicletas de segunda mano

A. E. EIBAR. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Una de las citas más esperadas de la semana será el mercado de bicicletas y objetos de movilidad sostenible de segunda mano, que se celebrará este sábado 20 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas en la plaza de Unzaga.

El Ayuntamiento organiza esta iniciativa desde 2018, siempre con gran éxito de participación. En los últimos tres años, se han depositado en cada edición más de un centenar de artículos –entre bicicletas, patinetes, cascos o portabicis–, y aproximadamente la mitad se han vendido en apenas cuatro horas.

La inscripción para participar es gratuita, pero obligatoria a través de la web www.merkabi.eus/eibar o llamando al teléfono municipal 943 67 02 49. Cada persona podrá vender hasta un máximo de tres objetos relacionados con la movilidad sostenible, siempre en buen estado, y con un precio límite de 600 euros. Los mayores de edad deberán presentar DNI y número de teléfono. El dinero de las ventas se entregará al finalizar el mercado, devolviéndose aquellos artículos que no se vendan.

Taller y circuito infantil

Por la tarde, el protagonismo será para los más pequeños con un circuito infantil de educación vial y una gincana en la plaza de Unzaga, o en caso de lluvia en la plaza de Errebal. Estas actividades, dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 12 años, no requieren inscripción previa, aunque será necesario acudir con bicicleta o patinete propio.

El mercado de bicicletas cuenta con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que la campaña 'Pon a punto tu bici con Mugi está impulsada por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio en colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG).