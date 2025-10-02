Abierta la preinscripción para los talleres de los sábados dirigidos a niños y niñas de 5 a 11 años

A. E. EIBAR. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Del día 6 al 22 las familias podrán apuntar online a sus hijos a actividades creativas y lúdicas como reciclaje, papel maché, marionetas, acrobacias y experimentos, con precios reducidos para empadronados en la ciudad.

El Ayuntamiento de Eibar ha anunciado la apertura, a partir del día 6, del plazo de preinscripción para los talleres de los sábados de este otoño, dirigidos a niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad. La matrícula se podrá realizar exclusivamente de forma online hasta el día 22 a través de la web municipal, y cada curso contará con un calendario y horarios específicos según la edad de los participantes.

La oferta de actividades incluye propuestas pensadas para fomentar la creatividad, la convivencia y el aprendizaje en un entorno lúdico.

Así, los nacidos en 2020 podrán participar en el taller de reciclaje en Portalea, que requerirá la asistencia de un progenitor. Para los alumnos de primer curso de Primaria se impartirá un taller de papel maché, también en Portalea y con participación de madres o padres. Los estudiantes de segundo curso de Primaria tendrán la oportunidad de adentrarse en el mundo de las marionetas, mientras que los de tercer y cuarto curso podrán iniciarse en las acrobacias en el edificio Errebal. Finalmente, los escolares de quinto y sexto de Primaria podrán experimentar con la ciencia en el taller de experimentos de la ludoteca Jazinto Olabe.

Todos los talleres tendrán lugar los días 1, 8 y 15 de noviembre, con diferentes franjas horarias de mañana y tarde, y serán impartidos por la empresa Astixa. El coste será de 10 euros para los niños empadronados en Eibar y de 20 euros para quienes no lo estén. Una vez cerrado el plazo de inscripción, el día 23 se publicarán en la web municipal los listados provisionales. En caso de que el número de matriculados no alcance el mínimo requerido, los talleres se cancelarán, mientras que si se supera el máximo establecido, la selección se realizará mediante sorteo público en Portalea el mismo día 23 a las 10.00 horas, cuyos resultados se harán públicos el día 24 a mediodía. Con esta iniciativa, el Consistorio busca reforzar la oferta educativa y cultural para la infancia, proporcionando espacios de juego, aprendizaje y convivencia familiar en un ambiente participativo.