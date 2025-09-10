Abierta una nueva edición de las Sesiones Literarias de Mujeres del Mundo

A. E. EIBAR. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar, a través de Andretxea, ha abierto el plazo de prematrícula para una nueva edición de las Sesiones Literarias de Mujeres del Mundo, que en esta ocasión estarán dedicadas a la literatura de la vanguardia española. El taller, de carácter histórico, propone un recorrido por la producción literaria que se desarrolló en el Estado desde los albores del siglo XX hasta la Guerra Civil, pasando por la etapa republicana, y pondrá el foco en aquellas autoras que denunciaron con valentía la situación de las mujeres de su tiempo.

Entre las protagonistas de este ciclo se encuentran Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, escritoras que, desde sus distintas voces, reivindicaron el derecho a la educación, al voto, al divorcio y a la igualdad en una España marcada por las tensiones sociales y políticas. Para abordar su legado se recurrirá a la crítica literaria feminista, una herramienta que permitirá leer y comentar conjuntamente sus textos, situándolos en el contexto de una época convulsa, esperanzadora y cargada de ilusión por el cambio.

Las sesiones estarán dinamizadas por la profesora y especialista Ainhoa Aldazabal Gallastegui, miembro de Skolastika, y se celebrarán en Andretxea un miércoles al mes, desde el 8 de octubre hasta el 3 de junio de 2026, en horario de 17.00 a 19.00 horas. El programa completo contempla un total de nueve encuentros, que permitirán a las y los participantes sumergirse de manera continuada en la obra de las autoras estudiadas.

El plazo de prematrícula permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre, y podrá realizarse tanto de forma online, a través de la página web municipal y de la propia Andretxea, como de manera presencial en sus instalaciones.

La información práctica sobre estas sesiones literarias está recogida en el librillo de la programación de otoño de este año de Andretxea. Con esta nueva edición de las Sesiones Literarias de Mujeres del Mundo, Eibar reafirma su apuesta por la cultura, la memoria y la visibilización del papel de las escritoras en la historia.