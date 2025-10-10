Más de 41.000 usuarios disfrutaron en verano de las piscinas exteriores de Ipurua

Las piscinas exteriores de Ipurua han vuelto a consolidarse este verano como uno de los espacios más concurridos y valorados por los eibarreses. La ... temporada estival se ha cerrado con más de 41.000 usuarios, una cifra que confirma el gran atractivo de las instalaciones municipales y el éxito del modelo de ocio y convivencia impulsado por el Ayuntamiento.

Según los datos facilitados por el área de Deportes, 41.168 personas acudieron a lo largo de los meses de apertura, lo que supone un incremento respecto a años anteriores y refleja la importancia de estos espacios públicos en la vida cotidiana de la ciudad.

El mes de junio fue el más destacado, con 16.844 bañistas, coincidiendo con el inicio de temporada y varias jornadas de temperaturas elevadas. En esas fechas se registraron auténticos picos de asistencia, con más de 1.400 usuarios diarios en jornadas como los días 17, 20, 27 y 30 de junio, donde el ambiente familiar y deportivo llenó por completo las instalaciones.

En julio, las piscinas exteriores recibieron 12.097 visitantes, siendo el 1 de julio el día de mayor afluencia, con 1.503 usuarios, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares y una meteorología especialmente favorable. Por su parte, agosto contabilizó 9.098 bañistas, mientras que septiembre, ya con el cierre progresivo de la temporada, reunió a 3.129 personas.

El alcalde, Jon Iraola, ha valorado muy positivamente estos resultados, destacando «la excelente respuesta de la ciudadanía y el ambiente familiar que se ha vivido en las piscinas durante todo el verano». Iraola incidía en que «estas instalaciones son un punto de encuentro muy valioso para cientos de eibarreses y eibarresas, un espacio donde el deporte, el ocio y la convivencia se unen de forma ejemplar», subrayó, añadiendo que el Ayuntamiento «seguirá trabajando para mantener y mejorar estos espacios públicos, escuchando las aportaciones de los usuarios y garantizando que cada verano sean un lugar de disfrute y bienestar para todos y todas».

A su vez, recordó que las piscinas exteriores de Ipurua son un símbolo de convivencia ciudadana, especialmente en los meses de verano, donde coinciden niños, familias y personas mayores en un ambiente de respeto, convivencia y vida activa.

El concejal de Deportes, Andoni Ameztoy, quiso poner en valor la implicación de los trabajadores municipales y el comportamiento «ejemplar» de los usuarios, que han permitido mantener las instalaciones en perfecto estado durante toda la campaña. «Queremos agradecer la colaboración de los vecinos y vecinas, que han demostrado un uso responsable y respetuoso. Las sugerencias serán tenidas en cuenta para seguir mejorando un servicio que es muy querido por la ciudadanía».

El Ayuntamiento ha anunciado que en las próximas semanas se realizará una revisión técnica y participativa de la temporada, en la que se analizarán las sugerencias recibidas para optimizar horarios, accesos, mantenimiento y servicios complementarios, como zonas de sombra, mobiliario o programas de animación y actividades deportivas.

Txantxa Zelai

Además del éxito de las piscinas, el Consistorio ha destacado la gran afluencia registrada en los chorros de agua de Txaltxa Zelai, que este verano han vuelto a convertirse en uno de los espacios más populares entre las familias y los más pequeños. La combinación de zona verde, juegos acuáticos y seguridad ha hecho de este punto un referente del ocio familiar eibarrés, especialmente durante los días de más calor.

La alta participación en ambos espacios demuestra, según el Ayuntamiento, «la consolidación de un modelo de ocio saludable, inclusivo y cercano», que contribuye al bienestar de la ciudadanía y a la dinamización del entorno urbano.

Subraya que la temporada ha transcurrido sin incidencias destacables, gracias a la coordinación entre el personal de mantenimiento, socorristas y servicios municipales. También se ha hecho un balance positivo del uso de los abonamientos familiares y juveniles, que han permitido un acceso más flexible y económico a las instalaciones. El perfil de los usuarios ha sido muy variado, con una alta presencia de familias con niños, jóvenes y mayores, reflejando el carácter intergeneracional de las piscinas de Ipurua. El espacio se ha consolidado, un año más, como punto de encuentro ciudadano, espacio deportivo y lugar de descanso urbano.

En el balance, valora que el verano ha sido uno de los más participativos de los últimos años, por número de asistentes y el clima de convivencia. La temporada de piscinas forma parte de la política municipal de promoción de la vida saludable y el uso de los espacios públicos, en la que el Consistorio ha invertido de forma continuada en los últimos años.