Eibar

189 entradas disponibles para la afición armera en El Alcoraz

M. R.

Eibar.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:18

Los aficionados y aficionadas del Eibar que quieran acompañar al equipo en su visita a Huesca disponen de un total de 189 entradas en la zona visitante de El Alcoraz.

El precio fijado por el club oscense es de 25 euros y las localidades se mantendrán a la venta hasta este jueves a las 13.30 horas.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas de manera presencial en Orsaixan, en horario de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00, o bien solicitarlas a través de la dirección de correo electrónico socios@sdeibar.com.

En ambos casos será imprescindible aportar nombre completo, DNI y una dirección de correo válida. La Sociedad Deportiva Huesca remitirá las entradas a cada comprador una vez cerrada la venta.

Un estadio difícil

El Alcoraz es un estadio familiar para el conjunto eibarrés, que en sus últimas visitas ha firmado encuentros ajustados. Sin ir más lejos, la temporada pasada el Eibar cayó por la mínima 2-1 después de empezar ganando.

Sien embargo, hace dos temporadas los armeros lograron un también ajustado 2-3, esta vez a favor. En la temporada 2022/23 el Eibar se llevó los tres puntos nuevamente por la mínima (0-1), y esta temporada promete ofrecer un duelo igual de parejo en El Alcoraz.

Empatados a puntos, Huesca y Eibar se jugarán mucho el lunes en la lucha por ascender.

