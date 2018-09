El donostiarra Juan Berrozpe, campeón del concurso de de pintura al aire libre de Deba Una de las participantes, elaborando su trabajo frente a la playa. / SALEGI 24 artistas participaron en la 49ª edición certamen, once más que el pasado año ANDER SALEGI DEBA. Domingo, 9 septiembre 2018, 00:16

El sol brilló en los lienzos de los 24 artistas que se reunieron ayer en la 49ª edicion del concurso de pintura al aire libre celebrado en la localidad debarra. De la organización del concurso un año más se encargaron el Ayuntamiento y la Fundación Cárdenas, sin olvidarnos de que para poder celebrar este certamen contaron con la colaboración de la asociación artística local, Haitz Haundi. A las nueve de la mañana comenzó el sellado de lienzos que se prolongó hasta las once. Durante ese periodo de tiempo 24 artistas (once más que la pasada edición) se inscribieron para participar en el concurso, pero finalmente dos de ellos no entregaron a la obra finalizada a la hora estipulada.

Aprovechando el buen tiempo muchos de los participantes se congregaron en la zona de la playa, mientras que otros buscaron más tranquilidad y por esa razón se desplazaron a las afueras de la localidad. A pesar del buen tiempo los participantes buscaron la sombra para pintar los cuadros. A las 14.00 se cerró el plazo para entregar las obras finalizadas, por la tarde asistieron a la entrega de premios que se llevó a cabo en la sala de exposiciones del Palacio Aguirre.

Tras una larga deliberación los jueces se decantaron por otorgar el primer puesto a la obra realizada por el artista donostiarra Juan Berrozpe, que recibió 600 euros de premio. El jurado también tuvo consideración por el trabajo del bilbaino Juan Carlos Lang, que consiguió un premio valorado en 450 euros por finalizar en segunda posición. La tercera obra mejor valorada por los expertos fue la de la mutrikuarra Nerea Illarramendi que recibió un premio de 300 euros. Por su parte, Isabel Aberasturi se quedó con el reconocimiento a la mejor artista local. Cabe destacar la participación de seis artistas locales y de ellas cuatro jóvenes.

En lo que respecta a los premios especiales otorgados por la Fundación Cárdenas, el cuarto puesto fue para el francés de Burdeos Jean Jacques Dauga, mientras que el premio Marques de Prado Ameno a la mejor artista menor de 21 años fue para la debarra Leire Movellan. El galardón María Esperanza Chavarri fue para José Reyes de Leioa. El premio Blanca Vilallonga, a una elaboración de temática marina se fue para Imanol Kerejeta, de Azpeitia.

Todos los trabajos que han participado en este certamen podrán verse durante una semana en la sala de exposiciones del Palacio Aguirre. La muestra se podrá ver de lunes a sabado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Los domingos solo por la mañana en el horario de 10.00 a 14.00 horas. La recogida de las obras deberá de efectuarse antes del 30 de septiembre en la oficina de turismo.