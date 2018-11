Dolorosa derrota del regional de honor ante el líder El Infantil femenino ganó el derbi ante el Mutriku. / FOTOS ANDER SALEGI El juvenil consigue rascar un punto en un partido muy igualado ANDER SALEGI DEBA. Martes, 20 noviembre 2018, 00:25

Muy buena última jornada del club Amaikak Bat, que se salda con cinco victorias, dos derrotas y un empate. La nota negativa fue para el regional de honor, que sufrió una amarga y abultada derrota ante el líder, el Anaitasuna.

Festival de goles el que se dio el Anaitasuna, equipo líder de la categoría, ante un débil Amaikak que no pudo hacer nada para evitarlo. Los de Azkoitia presumieron de pegada y endosaron ocho goles al equipo de Quindos. El partido comenzó con dos goles tempraneros (en el primer cuarto de hora) del equipo local, lo que hundió a los de Deba. Poco después consiguieron recortar distancias gracias a un gol de Manci pero fue un espejismo, ya que enseguida volvieron los goles del anaitasuna, uno detrás de otro. La primera parte finalizó 4-1. Cada balón al espacio era un peligro, teniendo ellos mucha más velocidad que los defensas debarras. Fue un coladero. La zaga debarra no tuvo su mejor tarde y no cuajó un buen partido. Con los azkoitiarras relajados Iribar y Sobrado marcaron para los debarras. Esta derrota fue muy dolorosa y deja al equipo muy tocado, por la imagen pobre que ofrecieron.

División de honor Regional Anaitasuna - Amaikak Bat 8-3. Juvenil honor Amaikak Bat - Aloña Mendi 1-1. Cadete honor Amaikak Bat - Anaitasuna 2-0. Infantil honor Elgoibar - Amaikak Bat 1-4. Infantil txiki Amaikak Bat - Zarautz 0-6. Cadete femenino Ilintxa - Amaikak Bat 0-6. Infantil femenino Mutriku - Amaikak Bat 1-3. Alevín rendimiento Amaikak Bat - Elgoibar 10-4.

El juvenil continúa haciéndose fuerte en Errota Zar y esta vez arañó un punto ante el Aloña Mendi. Comenzaron perdiendo los entrenados por Arce, Hidalgo y Lazkano. Un buen primer periodo sirvió para que el equipo local empatase el encuentro gracias a un gol de Amets. En la segunda mitad el partido pudo haberse decantado por parte de cualquiera de los dos equipos, pero el marcador no se movió.

Después de dos derrotas consecutivas, el cadete masculino logró una gran victoria que le coloca en la zona alta de la clasificación. En la primera parte se resolvió el partido con dos goles de Imanol, el técnico Esnaola destaca «la buena labor del equipo» durante el encuentro.

El cadete femenino continúa imparable y esta vez se dio un festín de goles ante el Ilintxa en Legazpi. Las goleadoras fueron Judith, Txurruka, Sagarna, Landa Ibone e Izeta.

El infantil de honor, después de cinco jornadas sin conocer la victoria, vuelve a ganar. Los goleadores fueron Aranberri en dos ocasiones, Jon Ander y Julen. El infantil txiki comenzó la nueva fase de este campeonato siendo goleado ante el Elgoibar.

El infantil femenino se llevó el derbi ante el Mutriku y logró la primera victoria de la temporada.

El alevín de rendimiento le marco diez goles al Elgoibar.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 2.086, mientras que el 1.787 se ha quedado como suplente.

Charla

Hoy a las 18.00 horas, el quiropráctico y fisioterapeuta Xabier Mendiaraz impartirá la conferencia 'Busca en tu columna la causa de la enfermedad', en el Palacio Aguirre de Deba. La conferencia durará 40 minutos, más el tiempo que se necesite para responder a las preguntas. Está dirigida a todo el público y la entrada es gratuita.