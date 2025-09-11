La División de Honor masculina de fútbol abre la Liga con cuatro representantes de la comarca

La División de Honor del fútbol regional abrirá este fin de semana la Liga masculina, en la que la comarca de Debabarrena contará con cuatro representantes. Y es que además del 'Haundi' elgoibartarra y del Mutriku, esta campaña hay que sumar a la categoría al Urki eibarrés y al Amaikak Bat de Deba, que la pasada temporada consiguieron el ascenso desde Preferente.

Sea como fuere, los cuatro representantes de la comarca en la División de Honor iniciarán mañana la competición liguera. El 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar, el Mutriku y el Urki se estrenarán como locales y el Amaikak Bat de Deba como visitante.

De hecho, será el debarra el primer equipo de Debabarrena que pisará el césped este sábado. El Amaikak Bat jugará a la 16.00 horas en Zumarraga ante el Urola, precisamente, el equipo que hace dos temporadas mandó a los de Deba a Preferente tras ganarles el último partido en Errotazar.

A continuación será el turno del Elgoibar, que comenzará la competición liguera recibiendo al potente Bergara en el estadio de Mintxeta. Ese partido comenzará a las 17.00 horas y en los prolegómenos del mismo el club local rendirá homenaje a José Arakistain, quien tras jugar como portero en el club elgoibartarra disputó 16 temporadas en Primera División (defendió las camisetas de la Real Sociedad, el Real Madrid, el Elche y el Castellón).

Por su parte, el Mutriku abrirá su participación en la Liga 2025-2026 con un partido que le enfrentará al Euskalduna Andoaindarra en su estadio de San Miguel (a las 18.00 horas).

Finalmente, el Urki eibarrés se estrenará en la División de Honor recibiendo la visita del siempre peligroso Tolosa (a las 18.45 horas en Unbe).

División de Honor femenina

Tras el descenso del Ondarbeltz Amaikak Bat-Mutriku, esta nueva temporada tan solo habrá un representante de la comarca en el División de Honor femenina.

Será el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar, que jugará su primer partido de Liga ante el Irauli Bosteko de Donostia el próximo día 20 de septiembre (a las 15.30 horas y en Mintxeta).