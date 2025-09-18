El día 23 se cerrará la matrícula de euskaltegis municipales de la comarca

J. L. debabarrena. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Debabe, la entidad que engloba a los euskaltegis municipales de Elgoibar, Deba y Mutriku, recuerda a la ciudadanía que el plazo de matrícula para el nuevo curso 2025/2026 permanecerá abierto hasta el martes, día 23.

Al igual que en los cursos anteriores, los euskaltegis de Debabe ofrecerán cursos para el aprendizaje del euskera «en todos los niveles»; con la particularidad de que «este año, el Gobierno vasco subvencionará los cursos de los niveles A1, A2 y C1 (para jóvenes de 16 a 18 años).

Quienes deseen apuntarse o recibir más información pueden contactar con el euskaltegi municipal de Elgoibar (Aita Agirre kulturgunea, teléfono número 943 742 731), con el euskaltegi municipal de Deba (Ifar kalea 12. Teléfono, 943 192 236) o con el euskaltegi municipal de Mutriku (Luardo etxea, Sabanika aldapa 4. Teléfono, 943 603 094).