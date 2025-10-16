Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un lance del derbi entre Elgoibar y Amaikak Bat de 2023, en Mintxeta. J. LEON

Bajo Deba

El derbi Amaikak Bat-Elgoibar protagoniza una jornada en la que los equipos de la comarca están obligados a puntuar

Jabi Leon

debabarrena.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Los equipos de Debabarrena que militan esta temporada en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la sexta jornada liguera.

Y lo hacen con la necesidad de puntuar para resarcirse de los malos resultados que les depararon las dos jornadas anteriores, en las que ninguno de los cuatro representantes de la comarca fue capaz de ganar un solo partido.

Sea como fuere, esta nueva jornada estará protagonizada por el derbi comarcal que Amaikak Bat y Elgoibar disputarán mañana (a las 16.30 horas) en el estadio debarra de Errotazar.

Por su parte, el Mutriku, que al menos ha conseguido 'rascar' sendos empates en las dos últimas jornadas, visitará mañana (17.00 horas) a un Orioko que ha ganado tres de sus cinco partidos.

Finalmente, el Urki eibarrés visitará el domingo (a las 17.30 horas) al Euskalduna andoaindarra, con el objetivo de intentar sumar para romper su mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

El Haundi femenino, en casa

El Club Deportivo Elgoibar, el único conjunto de Debabarrena que esta temporada milita en la División de Honor femenina, se medirá el domingo (16.00 horas) en su estadio de Mintxeta al recén ascendido Aiztondo de Zizurkil, que ha perdido los cuatro partidos disputados hasta la fecha.

