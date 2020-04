El departamento de deportes cede material a socios del polideportivo Una sesión de spinning desarrollada en el polideportivo. Habrá un servicio personalizado para todos los socios GORRITIBEREA MUTRIKU. Viernes, 24 abril 2020, 06:58

El departamento de deportes del Ayuntamiento, del que depende el polideportivo, ha puesto en marcha una iniciativa de cesión de material para que los socios puedan continuar con sus entrenamientos recluidos en sus casas. La pasada semana se sortearon diez hamacas para la práctica del Pancafit y otras quince bicicletas de Spinning.

El objetivo es claro, dado que los usuarios no pueden acudir a las instalaciones, por lo tanto no pueden usar el instrumental, han puesto en manos de los usuarios los aparatos para que no cejen en su labor deportiva y además puedan ocupar un tiempo dentro de su confinamiento. Evidentemente no hay aparatos para todos los usuarios, razón por la que abrieron una lista de solicitantes, se realizó el sorteo y la pasada semana se entregaron en los soportales del Ayuntamiento a los agraciados, cumpliendo todos los requisitos de seguridad. Una de las hamacas y una de las bicicletas se han reservado para las monitoras para que puedan ofrecer sus clases virtuales on-line.

El ergómetro para los remeros

No terminan ahí las cesiones de material, dado que el ergómetro se le ha cedido al Mutrikuko Arraun Taldea para que unido a los que ya tienen, puedan continuar con sus entrenamientos. Por último quieren recordar que van a ofrecer una serie de programas virtuales desde el polideportivo con el fin de que se llegue a compartir entre los socios los ejercicios físicos. Entre ayer y hoy se han puesto en contacto con cada uno de los socios para poder enviarles los audiovisuales y programar sus actividades deportivas.

Por último subrayan que cuentan ya con 8-10 videos editados y su intención es la de continuar con esa labor. Los socios que aún no hayan tenido información directa, pueden acudir al correo electrónico kirola@mutriku.net y desde ahí se les orientará debidamente.