Debakodezine finaliza la temporada de cine con un balance muy positivo La junta de Debakodezine y los protagonistas de 'Margolaria'. / A.S. El número de socios y asistentes a las películas ha subido esta temporada A.S. DEBA. Viernes, 5 julio 2019, 00:11

El pasado fin de semana finalizo la segunda temporada de Debakodezine elkartea, con la proyección de la película 'Margolaria', contando con la presencia de la productora Miren Aperribay, el director Oier Aranzabal y el protagonista Mikel Urdangarin, quienes nos acercaron a sus experiencias durante el rodaje de este documental que recrea el viaje creativo del cantautor y su encuentro con diversos personajes a lo largo de ese camino, familiares, amigos y otros, ciertamente peculiares. Fue un coloquio enriquecedor además de ameno, ya que interpretaron varias canciones a dúo, con Oier a la guitarra, en una sesión exclusiva y única, ya que, como comentaron, quizás no se repita nunca y es que Mikel vino con el brazo derecho en cabestrillo por culpa de una caída. Todo el público que llenó la sala agradeció y mucho su predisposición y amabilidad. La sesión acabó con un lunch en el que de manera animada todos los asistentes intercambiaron ideas e impresiones en un colofón perfecto para este curso 2018-2019.

Volviendo al devenir de la temporada desde Debakodezine señalan que «este año ha aumentado el número de socios llegando a 228 en este momento. La asistencia a las proyecciones también ha subido con una media de 81 asistentes para un aforo de 100 localidades, cerca de 3000 personas para las 37 películas exhibidas. Las que más expectación causaron fueron 'Campeones', que abrió la temporada, o 'Coco' toda una sorpresa para muchos, 'Bohemian Rapsody' o 'Ha nacido una estrella' fueron otras películas que llegaron a completar el aforo. La proyección de 'Entre Lobos' y la presencia de su protagonista también fue todo un pequeño gran acontecimiento».

Por otra parte, la asociación, teniendo en cuenta sus objetivos, «también ha colaborado con otras entidades y áreas del Ayuntamiento en jornadas especiales en relación a la Igualdad, el euskera, la violencia de género o el colectivo LGTBI, también se ha aportado voluntarios para el certamen Animadeba» celebrado hace unas semanas.

Por todo ello la valoración de la temporada no puede ser más positiva, esperando volver en septiembre «con ánimos renovados y mantener o superar la acogida y presencia de los socios -añaden- para ello tenemos ya perfilada una selección de películas para el otoño que creemos, dentro de nuestras limitaciones, pueda interesar a la mayoría. No podemos terminar esta valoración sin dar las gracias al Ayuntamiento y a Kultur Elkartea, ya que sin su ayuda no sería posible Debakodezine».