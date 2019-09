Debabarreneko orfeoiaren kontzertua bihar elizan

Behin ikusita Debabarreneko Orkestaren proiektua martxan hasita zegoela, Orkestako zuzendariak Debabarrenako Eskualdean deialdi bat egin zuen bertako jendearekin abesbatza amateur bat martxan jartzeko. Jakitun Eibarren ez zuela izango abesbatza berria osatzeko nahiko jende, Debabarrena Eskualdera bideratu zuen gonbidapena. 'Sinfoniko koral' motatako lanak martxan jartzea da elkarte honen filosofia, baina bere partaideak jakitun dira helburu horiek lortzeko, lehenengo sinpleago diren pausu batzuk eman behar direla egokiagoa den errepertorio batekin.

Urtebeteko lanaren ostean, 2016ko azaroan, dena prest zegoen abesbatzaren estreinaldirako Eibarko Coliseo Antzokian. Hortik aurrera, beste emanaldi batzuk sortu ziren: Elgoibarko Herri Antzokian, Mendaroko ospitalaren 25. urteurreneko ekintzak, Ermuko Minbiziaren aurkako elkartearen 20. urteurrenaren ospakizunean, 'Nobix@ bilatzen' programa Arrateko Gurutzean, Zaldibarko parrokia etxean, Segoviako San Justo elizan eta Gatzaga Buradoneko Elizan (Araba). Jose Miguel Laskurain da Debabarreneko zuzendaria.

Bihar eguerdiko hamabietan Debako elizan hurrengo abestiak eskainiko dituzte: 'Missa Ioannes Paulus II-Kyrue' (Josu Elberdinen); 'Be still my soul' (Alan Troy Davisen); 'May it be ('El Señor de los Anillos', Enya); 'Jueves' (La Oreja de Van Gogh); 'Indodana' (Michael Barrett & Ralf Schmitt); 'Cantique de Jean Racine' (Gabriel Fauré); 'Dirait on' (Le Chanson des Roses, Rainer M. Rilke / M. J. Lauridsen); 'Siyahamba' (Tradicional Zulú); 'Look at the world' (John Rutter); eta 'Omnia vincit amor' (Jerry Estes).

Solistak Ana Agirre, Lisbeth Fuentes, Beatriz Agirre eta Pili Villar izango dira.