La reconocida organista Loreto Aramendi.

Deba

Este viernes, Loreto Aramendi ofrecerá un concierto con el órgano parroquial

J. L.

deba.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

La parroquia Santa María de Deba vestirá este viernes sus mejores galas para acoger un nuevo concierto enmarcado en el XXXVI Ciclo de Órgano de Gipuzkoa que la Diputación territorial y la asociación Fray Joseph Echevarria organizan con el doble objetivo de «promover el acceso a la música de órgano y contribuir a mantener viva la tradición musical en nuestros pueblos».

El espectáculo musical de este viernes, al que se podrá acceder con entrada gratuita (hasta completar el aforo), dará comienzo a las 19.30 horas y correrá a cargo de la reconocida organista Loreto Aramendi; una intérprete con una sólida trayectoria internacional, habitual en escenarios como la Notre Dame de París, el Auditorio Nacional de Madrid o la Ópera City Hall de Tokyo. Todo ello, sin olvidar que Loreto Aramendi también es la organista titular del órgano Cavaillé-Coll (1863) de la Basílica de Santa María del Coro, en Donostia.

En cualquier caso, el concierto en Deba incluirá un programa variado, con obras clásicas y contemporáneas de autores como Buxtehude, Ravel, Brahms, Jehan Alain, Karen Tanaka, Distler, Rameau, Arvo Pärt o Duruflé.

