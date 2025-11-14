El servicio de tramitación del DNI y pasaporte regresará a Deba el 11 de diciembre

El Diario Vasco DebA. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Tras la excelente acogida de la oficina móvil de la Policía Nacional en Deba, el Ayuntamiento ha gestionado una nueva fecha para ofrecer este servicio a los debarras. Y es que, tras agotarse rápidamente las 16 citas disponibles para el 26 de noviembre, se ha fijado una nueva jornada para el 11 de diciembre, con el objetivo de facilitar la tramitación del DNI y del pasaporte sin necesidad de desplazarse fuera del municipio.

La unidad móvil estará situada en la Plaza de los Fueros, en horario de 09.30 a 13.00 horas. Las personas interesadas deberán solicitar su cita previa a través de la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, de manera presencial o llamando al 943 19 28 40. No se podrán solicitar citas por WhatsApp ni por otros canales no oficiales.

Durante esa jornada, se podrán realizar los siguientes trámites: expedición o renovación del DNI; expedición o renovación del pasaporte y activación del certificado electrónico del DNI. El coste de cada DNI será de 12 euros y el del pasaporte de 30 euros, cantidad que deberá abonarse en efectivo. La activación del certificado electrónico no tendrá coste alguno. Las personas con título de familia numerosa estarán exentas del pago de las tasas.