La organización entregó un ramo de flores a Ane Santesteban. DV

Deba

La primera edición de Basotik Txirrindulari Festa reúne a más de 500 participantes en Deba

Basotik Fundazioa aprovecha el evento para rendir homenaje a Ane Santesteban

Jabi Leon

deba.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

Más de 500 personas de la geografía vasca (especialmente de Gipuzkoa) se citaron el pasado sábado en Deba para participar en la exitosa primera edición de Basotik Txirrindulari Festa; una iniciativa impulsada por Basotik Fundazioa con el principal objetivo de «dar a conocer y poner en valor nuestros bosques a través de una actividad saludable y social como el ciclismo»,

Junto a cientos de personas aficionadas, en la jornada festiva participaron diferentes ciclistas profesionales de los equipos Laboral Kutxa Team (Ane Santesteban, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza y Naia Amondarain) y Euskaltel-Euskadi (Jon Agirre, Nicolás Alustiza y Xabier Isasa). Además, la organización aprovechó el evento para rendir un merecido homenaje a la errenteriarra Ane Santesteban, que recientemente anunció que dejaba el ciclismo profesional tras 16 años en la élite.

En cualquier caso, la 'I Basotik txirrindulari Festa' se celebró con buen tiempo y en medio de un ambiente inmejorable.

Por un lado, un pelotón de 350 personas adultas completó una marcha cicloturista de 89 kilómetros por parajes de la comarca de gran valor natural (Azkarate, Garate, Lastur...)

Por otro, La Alameda de Deba acogió una fiesta ciclista para familias que incluyó una vueltita en bici de 4 kilómetros y una divertida ginkana.

Al final, niñas, niños y adultos disfrutaron de una degustación de pintxos a la parrilla y participaron en el sorteo de dos bicis, maillots, culotes, cascos...

