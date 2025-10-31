El Pleno aprueba la compra del cine Zubelzu, que se materializará antes del final de 2025

Jabi Leon DEBA. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La corporación municipal de Deba aprobó en el Pleno celebrado la tarde del pasado jueves la compra del cine Zubelzu para convertirlo en el nuevo equipamiento cultural del municipio.

El acuerdo para la compra del viejo cine alcanzado entre el equipo de gobierno municipal y la propiedad salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Alazne Txurruka, que sirvió para romper el empate registrado en la votación: los seis ediles de EH Bildu se posicionaron en contra, mientras que a favor votaron el representante de Orain Deba y cinco concejales del PNV (la edil jeltzale y concejala de Cultura, Ainhoa Urbieta, no participó en la votación por ser parte implicada en la operación).

Sea como fuere, el acuerdo plenario del jueves da vía libre a la compra del cine Zubelzu, que tendrá un coste de 1,1 millones de euros. Eso sí, el Consistorio tan solo pagará el 3,5% (38.000 euros) de esa cantidad porque el 96,5% restante (1.062.000 euros) será financiado a través de una subvención de los fondos ZAP del Gobierno Vasco.

De todos modos, para no perder los fondos del Ejecutivo autonómico comprometidos para esta operación, el Ayuntamiento de Deba deberá formalizar la compra del cine Zubelzu antes del final de este año: «una vez aprobado el acuerdo por el Pleno esperaremos a que llegue el dinero del Gobierno Vasco para formalizar la compra, que probablemente se llevará a cabo en el mes de diciembre», explica la alcaldesa, convencida de que el Zubelzu «será un referente cultural para Deba; un espacio para todas y todos los debarras, donde se podrán realizar actividades artísticas, culturales y comunitarias».

Ordenanzas fiscales para 2026

Además del acuerdo para que el cine Zubelzu pase a formar parte del patrimonio municipal, la corporación debarra aprobó en el último Pleno las nuevas ordenanzas fiscales para el 2026, que salieron adelante con el voto favorable de los 7 concejales del equipo de gobierno (PNV y Orain Deba) y con la abstención de los 6 representantes de EH Bildu.

Las renovadas ordenanzas fiscales contemplan aplicar un incremento general del 2,8% a los precios públicos, las tasas y los impuestos municipales (el IPC interanual de Euskadi del pasado mes de agosto).

Aún así, son varias las excepciones a esa subida generalizada del 2,8%. En este sentido cabe destacar el incremento del 5% que se aplicará a la tasa que se cobra por el servicio de recogida y tratamiento de las basuras, a las tarifas de la OTA, a los precios del polideportivo municipal y a los diferentes servicios (bar, peluquería, podología...) que se ofrecen en el edificio de servicios sociales de Simon Berasaluze plaza.

Además, se aplicará una subida del 8% a los precios de las actividades deportivas que se ofrecen en verano en el marco del programa Uda Kirola.

Desde el Gobierno local, el conjal Jon Riaño justificó las nuevas ordenanzas «para garantizar que los servicios públicos sigan siendo sostenibles y de calidad, sin comprometer la capacidad económica de los ciudadanos».