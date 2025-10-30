Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deba

Lurraldebus habilitará este sábado servicios especiales para la feria de Itziar

J. L.

deba.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

El departamento foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio va a habilitar mañana servicios especiales de Lurraldebus para acudir a la XXX Feria de Itziar de forma sostenible, cómoda y segura.

Según ha avanzado la diputada Azahara Domínguez los servicios especiales «partirán de Deba a las 9.30, 10.30, 11.30, 13.00 y 14.00 horas; llegarán 15 minutos después a Itziar y otros 15 minutos más tarde a Zumaia». En sentido contrario, «habrá salidas a las 10.00, 11.00, 12.30 y 13.30 horas desde Zumaia».

En opinión de la diputada, «reforzar el transporte público en momentos de ocio como éste es una buena manera de fomentar su uso y, por lo tanto, de establecer hábitos más sostenibles entre la población, principalmente entre las y los más jóvenes, y asegurarles un trayecto seguro».

Por su parte, la alcaldesa de la Entidad Local Menor de Itziar, Arantza Egaña, subraya que a la feria del 1 de noviembre acuden «unas 8.000-10.000 personas, y si el tiempo es bueno, todavía más»; lo que aumenta mucho la densidad de tráfico. Por ello, «estos servicios especiales ayudan a evitar problemas»; subraya Egaña, quien anima a «venir a Itziar a disfrutar de este día, y en la medida de lo posible, haciendo uso del transporte público».

