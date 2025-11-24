Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

IRULEAK

Deba

Gisasola-Almortza eta Aizpuru-Oiartzabal, Nesken XIII. Pala txapelketako bikote irabazleak

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:15

Aldats frontoiak Debako Iruleak emakume pilotariak elkarteak Udalarekin elkarlanean eta Maite Etxeberria zenaren omenez antolatutako Nesken XIII. Pala Txapelketako finalak hartu zituen joan den larunbatean, lagun arteko giro ezin hobean. Hasteko, bigarren mailako partida erabakigarria jokatu zen eta bertan Miren Gisasola eta Alaitz Almortza eibartarrak osatutako bikotea suertatu zen garaile, Onintza C. Sukia-Oihana Lazkano bikote debarrari 22-10 irabazita. Horren ondoren, lehen mailako finala jokatu zen eta kategoria horretan txapelak Amaia Aizpuru azkoitiarrak eta Elaia Oiartzabal debarrak eskuratu zituzten, Eneritz eta Naiara Mitxelena oiartzuarrak osatutako bikoteari 22-15 irabazi ondoren.

