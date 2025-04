El derbi en División de honor ante el Mutriku quedó en tablas

ANDER SALEGI DEBA. Viernes, 23 de abril 2021, 00:33 | Actualizado 07:20h. Comenta Compartir

La última jornada de los equipos del club Amaikak Bat fue positiva, con dos empates y una victoria. Tres partidos (juvenil, y cadetes de honor y primera fueron aplazados). Este fin de semañana Errota Zar acogerá partidos.

El derbi en división de honor entre Amaikak Bat y Mutriku finalizó en tablas sin goles. Las defensas de ambos equipos se impusieron a los ataques. El partido siguió el guion esperado entre dos equipos que se conocen muy bien, fue muy igualado de principio a fin, y poco vistoso, pero sí que hubo mucha intensidad por ambos equipos.

La primera mitad transcurrió sin apenas ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos. El Amaikak Bat consiguió desactivar y neutralizar al Mutriku, pero no tuvo mucha claridad para generar demasiado peligro en ataque. La nota negativa fue la lesión del capitán debarra Gaizka Iribar, que tuvo que ser sustituido en el minuto 20 de partido.

La segunda mitad comenzó con la misma intensidad que la primera y por los mismos derroteros, con pocas ocasiones. Según fue avanzando el tiempo, se fue abriendo el partido y en consecuencia hubo más presencia en las áreas, pero sin que el marcador se moviera. El Mutriku dispuso de un par de llegadas peligrosas sobre el área del Amaikak Bat, pero los jugadores debarras consiguieron solventar la situación, sobre todo con una buena intervención de Mikel Sagarna. El Amaikak Bat dio un paso adelante, asumió riesgos e intentó volcarse para obtener los tres puntos. Así llegó la mejor ocasión para el Amaika; en el minuto 85 Joanes se plantó solo ante el portero del Mutriku, pero no acertó a definir en gol el mano a mano. El equipo lo intentó hasta el final sin suerte, y como no podía ser de otra manera no faltó la polémica, ya que el árbitro no señaló un más que posible penalti del portero mutrikuarra sobre Markel Aznal en el tiempo de descuento, y si no fuera poco, en la siguiente acción expulsó de forma rigurosa al defensa debarra Txomin.

En definitiva, reparto de puntos en un partido igualado, que no le permite al Amaikak Bat luchar por los puestos cabeceros. Hoy se desplazarán a Eibar para enfrentarse al conjunto armero, líder del grupo, a partir de las 16.30 horas, los debarras por su parte son sextos en la clasificación.

Regional femenino

El regional femenino jugó en Eibar. En la primera parte, empezaron fuertes teniendo un par de ocasiones. Luego se empezó a igualar el encuentro y al final de la primera parte una jugadora debarra hizo un penalti porque la jugadora eibarresa se quedó sola delante de la portera. Las eibarresas transformaron el penalti en ejecución muy polémica. En la segunda parte las del Eibar fueron muy superiores pero el Amaikak se metió atrás y defendió muy bien, sin darles muchas ocasiones de gol. A mitad de la segunda parte, tras unos rebotes junto al área, la jugadora del Amaikak Bat Guisasola cogió el balón y de vaselina anotó el empate. En los últimos minutos el Eibar pudo marcar el gol de la victoria hasta en tres ocasiones claras, pero el Amaikak supo aguantar bien el resultado gracias a una buena labor de la defensa. Hoy a las 16.30 en Errota Zar, las debarras, cuartas en la clasificación, se enfrentarán al Bergara, sexto clasificado con un punto menos.

El juvenil no jugo su partido, que quedó aplazado. Hoy se desplazarán a Elgoibar para enfrentarse a partir de las 11.00. Ambos equipos tienen los mismos puntos, pero los debarras con un partido menos.

En cadete, el honor y el primera no jugaron el partido porque se tuvo que aplazar por razones sanitarias. El cadete de honor mañana a las 11.00 jugará contra el Zumaiko, último clasificado, mientras que el Amaikak Bat es tercero. El cadete femenino sí jugó el derbi contra el Mutriku. Las debarras se impusieron a las de Mutriku gracias a dos goles de Anitz Zurita. Esta jugadora lleva cuatro goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos disputados. Mañana se desplazarán a Zumarraga para enfrentarse al Urola a partir de las 10.00 horas. Las debarras son líderes del grupo y el Urola cuartas con tres puntos menos.