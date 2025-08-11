Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Deba

Deba activa un protocolo especial contra las agresiones sexistas durante las fiestas de San Roke

Entre otras medidas, el Ayuntamiento habilitará un punto seguro el día 15 de agosto entre las 23.00 y las 02.00 horas

A.U.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Con motivo de las fiestas de San Roke que se celebrarán del 14 al 18 de agosto, el Ayuntamiento de Deba ha puesto en ... marcha, como cada año, un protocolo especial para hacer frente a las agresiones sexistas, LGTBIfóbicas, racistas y xenófobas. Este protocolo ha sido repartido entre los bares del municipio junto con carteles y pegatinas que servirán para visibilizar el compromiso colectivo frente a este tipo de violencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42Âº
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Deba activa un protocolo especial contra las agresiones sexistas durante las fiestas de San Roke