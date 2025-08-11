Deba activa un protocolo especial contra las agresiones sexistas durante las fiestas de San Roke

DebaDeba activa un protocolo especial contra las agresiones sexistas durante las fiestas de San Roke
A.U.
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
Con motivo de las fiestas de San Roke que se celebrarán del 14 al 18 de agosto, el Ayuntamiento de Deba ha puesto en ... marcha, como cada año, un protocolo especial para hacer frente a las agresiones sexistas, LGTBIfóbicas, racistas y xenófobas. Este protocolo ha sido repartido entre los bares del municipio junto con carteles y pegatinas que servirán para visibilizar el compromiso colectivo frente a este tipo de violencias.
El documento detalla qué se considera una agresión machista, cómo actuar ante una situación de violencia y qué recursos están disponibles para atender a las personas afectadas. Además, se recuerda que no se tolerarán conductas que atenten contra la libertad y la dignidad de las personas, y se llama a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a no ser cómplice de este tipo de actitudes.
La alcaldesa de Deba, Alazne Txurruka, ha subrayado que «las fiestas son un momento para disfrutar, compartir y convivir. Queremos que todas las personas se sientan libres y seguras. Por eso, hemos reforzado nuestro compromiso con la igualdad y el respeto. No caben las agresiones en nuestras calles, ni en nuestros espacios festivos».
Entre otras medidas, el Ayuntamiento habilitará un punto seguro el día 15 de agosto, entre las 23.00 y las 02.00 horas, y recuerda la disponibilidad del teléfono 900 840 111 y el 016 para atención 24 horas, así como el contacto directo con la Policía Municipal de Deba.
Deba-Palestina
Por otro lado, mañana miércoles la plataforma Deba-Palestina herri ekimena ha organizado una cacerolada de protesta contra los ataques que está perpetando Israel en Gaza. Será a las 20.00 horas en Plaza Zaharra. Antes, de 18.00 a 20.00 horas, habrá venta de material.
