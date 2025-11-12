El Consistorio emitirá 665 bonos de compra con un 30% de descuento a partir de mañana

Jabi Leon deba. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento va a activar este mismo viernes la campaña Erosi Deban - Bizi Deban, con la que pretende fomentar el consumo en los estavblecimientos comerciales, hosteleros y de servicios del pueblo y, al mismo tiempo, contribuir a aliviar las economías domésticas.

Al igual que en las ediciones precedentes, la campaña para dinamizar el sector Servicios de la localidad costera se materializará mediante la emisión de unos bonos especiales que ofrecerán a la ciudadanía local la posibilidad de realizar compras disfrutando de un 30% de descuento.

En esta ocasión el Consistorio debarra emitirá un total de 665 bonos de compra, que costarán 35 euros y permitirán realizar un gasto por valor de 50 euros.

Los bonos se podrán adquirir a partir de este mismo viernes en la Oficina de Turismo de la localidad. Eso sí, «cada persona mayor de 16 años empadronada en Deba o en el barrio mutrikuarra de Urazamendi podrá adquirir un único bono y para ello deberá presentar su DNI en el momento de realizar la compra».

Según explican desde el propio Ayuntamiento, que subvencionará esta campaña con una partida de fondos públicos de 9.975 euros, los bonos estarán conformados por 7 vales de compra (3 vales de 10 euros y 4 vales de 5 euros). Esos vales se podrán utilizar para realizar una o varias compras en los diferentes negocios que se adhieran a la iniciativa (la lista definitiva de participantes se dará a conocer mañana); con la particularidad de que «el plazo para canjear los bonos concluirá el 15 de diciembre».

Consumo responsable

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que el objetivo de la campaña 'Erosi Deban - Bizi Deban' es «apoyar al conjunto del tejido económico local». Por ello, el concejal de Comercio, Turismo y Promoción Económica, Asier Urain, ha mostrado su deseo de que estos bonos «sirvan para reforzar todos los sectores de Deba: desde el mercado local hasta el pequeño comercio, la hostelería y los servicios».

Así las cosas, desde el Consistorio debarra animan al conjunto de la ciudadanía a adquirir estos nuevos bonos de compra y a hacer un uso responsable y equilibrado de los mismos, distribuyendo las compras y consumos en los distintos tipos de establecimientos. «Así, entre todas y todos, lograremos un mayor impacto y fortaleceremos de verdad nuestra economía local», sentencia el propio Urain.