Deba

El club de lectura celebrará mañana una sesión en euskera y el día 25 otra en castellano

J. L.

DebA.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

La ciudadanía de Deba tiene la posibilidad de participar en dos nuevas sesiones del club de lectura local; organizadas para mañana y el próximo día 25 de noviembre. Ambas sesiones darán comienzo a las 18:30 horas en la biblioteca municipal y se llevarán a cabo con entrada libre y gratuita.

La sesión de este miércoles estará dinamizada por Asier Serrano, se realizará en euskera y servirá para reflexionar sobre 'Bisita', la última novela de ciencia ficción y humor de Mikel Pagadi (parte de la llegada de un platillo volante a un campo entre dos caseríos del municipio de Anoeta, lo que desconcierta a las vecinas y los vecinos del lugar).

La sesión organizada para el día 25 de este mes se realizará en castellano, estará dinamizada por Ainhoa Aldazabal y servirá para analizar 'Horizonte'; una obra de Miren Agur Meabe que reúne poemas dedicados a quienes, con el paso del tiempo, siguen conectados con los sonidos, paisajes y emociones de su infancia.

