Una campaña trata de promover el cuidado responsable de los animales

Un hombre camina con su perro por el paseo entre Deba y Mutriku.

El Ayuntamiento de Deba ha dado inicio a una campaña con la que busca «promover el cuidado responsable de los animales y reforzar la convivencia en los espacios públicos del pueblo».

Para llevar a cabo esta iniciativa, que estará en marcha hasta el día 16 de este mes, las y los agentes de la Policía Municipal realizarán acciones informativas en distintas zonas del municipio «con especial atención a parques, paseos y lugares frecuentados por animales y sus dueños».

Todo ello, con el objetivo de «sensibilizar a las personas que tienen animales sobre el respeto a los espacios públicos y la normativa vigente».

Dicha ordenanza municipal establece sanciones para quienes incumplen diferentes aspectos contemplados en la misma como «llevar perros sueltos en zonas no autorizadas, no recoger los excrementos de los canes o pasear animales potencialmente peligrosos sin las medidas adecuadas de control».

Según explican desde el Consistorio debarra, la campaña puesta en marcha «responde a la necesidad de mejorar la convivencia ciudadana y velar por la seguridad tanto de las personas como de los propios animales en los espacios públicos del municipio».