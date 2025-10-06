Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El punto de La Alameda. UDALA

Deba

El Ayuntamiento habilita un punto para la autorreparación de bicicletas en La Alameda

Jabi Leon

deba.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

El Ayuntamiento de Deba comunica que ya tiene a su disposición el nuevo punto para la autorreparación de bicicletas que ha habilitado en La Alameda.

Pensado «para facilitar el uso cotidiano de la bicicleta en el municipio», el equipamiento público instalado en La Alameda cuenta con herramientas básicas para realizar ajustes y pequeñas reparaciones en la bici, así como con una bomba para inflar las ruedas.

«Cualquier persona puede hacer uso de este servicio de forma gratuita», subrayan desde el Ayuntamiento, que enmarca esta nueva actuación en su compromiso con una movilidad más sostenible, saludable y respetuosa con el entorno.

De hecho, los responsables municipales destacan que el punto de reparación «forma parte de una intervención más amplia que incluye las 70 nuevas plazas para el aparcamiento de bicicletas que se han acondicionado en zonas estratégicas del municipio como el campo de fútbol, la playa, la biblioteca municipal, el Gaztetxe o la escuela de música».

Además, desde el Consistorio debarra avanzan que «en los próximos días se va a habilitar un segundo punto para la autorreparación de bicicletas en Itziar, junto a la rotonda de Itsaspe».

En cualquier caso, esta iniciativa ha sido financiada mediante una subvención de 6.881 euros concedida por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Consistorio debarra.

«Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento sigue apostando por una red de servicios que facilite y anime a la ciudadanía a optar por modos de transporte más sostenibles y amables con el entorno», explican desde el propio Consistorio.

