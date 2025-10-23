Las asociaciones del ámbito de los Servicios Sociales ya pueden pedir las ayudas locales

J. L. deba. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Deba ha convocado las subvenciones municipales correspondientes a 2025 que concederá a las asociaciones que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales, con el objetivo de «impulsar la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, fortalecer el voluntariado y promover la solidaridad entre la ciudadanía».

Dotadas con una partida económica de 6.000 euros, estas ayudas pueden ser solicitadas por todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades sociales en el municipio de Deba o en la comarca de Debabarrena (siempre que las acciones se ejecuten en Deba).

Según explican desde el Consistorio, para poder recibir la subvención municipal, los proyectos presentados «deberán estar orientados a la prevención, atención o integración social de colectivos en riesgo de exclusión, dependencia o aislamiento, así como a la promoción del voluntariado, la participación ciudadana y la sensibilización social».

Las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en la bases de esta convocatoria de ayudas pueden presentar su solicitud hasta el próximo día 6 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal de la web www.deba.eus, donde también se pueden consultar las bases.