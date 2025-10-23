Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Deba

Las asociaciones del ámbito de los Servicios Sociales ya pueden pedir las ayudas locales

J. L.

deba.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El Ayuntamiento de Deba ha convocado las subvenciones municipales correspondientes a 2025 que concederá a las asociaciones que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales, con el objetivo de «impulsar la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, fortalecer el voluntariado y promover la solidaridad entre la ciudadanía».

Dotadas con una partida económica de 6.000 euros, estas ayudas pueden ser solicitadas por todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades sociales en el municipio de Deba o en la comarca de Debabarrena (siempre que las acciones se ejecuten en Deba).

Según explican desde el Consistorio, para poder recibir la subvención municipal, los proyectos presentados «deberán estar orientados a la prevención, atención o integración social de colectivos en riesgo de exclusión, dependencia o aislamiento, así como a la promoción del voluntariado, la participación ciudadana y la sensibilización social».

Las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en la bases de esta convocatoria de ayudas pueden presentar su solicitud hasta el próximo día 6 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal de la web www.deba.eus, donde también se pueden consultar las bases.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las asociaciones del ámbito de los Servicios Sociales ya pueden pedir las ayudas locales