Acaba la obra que pone fin a los cortes de luz que se producían con las mareas vivas desde hace décadas

El transformador de Iberdrola, ubicado ya en su nuevo emplazamiento del aparcamiento de la antigua estación.

Jabi Leon deba. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Aunque estaba previsto que se prolongaran hasta comienzos del próximo año, el Ayuntamiento de Deba e i-DE, distribuidora de Iberdrola, han dado por finalizadas las obras que arrancaron el pasado día 8 de septiembre con el objetivo de trasladar el transformador eléctrico que estaba soterrado en Gudarien Plaza al aparcamiento situado junto a la antigua estación.

La actuación materializada soluciona un problema histórico de Deba. No en vano, pone fin a los cortes de luz que 580 personas abonadas de la localidad venían sufriendo desde hace más de tres décadas; especialmente durante las mareas vivas; cuando el agua de la ría llegaba a alcanzar y afectar al funcionamiento del transformador que estaba soterrado en Gudarien plaza.

Desde el Consistorio debarra no ocultan su satisfacción por la culminación de un proyecto que no dudan en calificar de «estratégico para la seguridad y la calidad del servicio de suministro eléctrico en el municipio».

Además, destacan que el nuevo lugar en el que se ha reubicado el transformador «garantiza la protección frente a inundaciones y refuerza la fiabilidad de la red eléctrica, haciendo uso de la tecnología más moderna y digitalizada».

Colaboración público-privada

El proyecto que se acaba de materializar ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento e i-DE; y el coste de las obras ejecutadas ha sido asumido íntegramente por Iberdrola.

Por ello, la alcaldesa de la localidad costera, Alazne Txurruka, ha querido poner en valor «la importancia de la cooperación público-privada para mejorar el bienestar de la ciudadanía»; al mismo tiempo que ha mostrado su alegría «porque tras más de tres décadas de espera, finalmente hemos logrado resolver un problema histórico que afectaba al suministro eléctrico, especialmente durante las mareas vivas».

A su entender, con el traslado del transformador «Deba no solo se beneficia de una red más segura y fiable, sino que también aseguramos un servicio más robusto para las más de 580 personas abonadas que dependían de una solución».

En la misma línea, el jefe de Distribución de Iberdrola en Gipuzkoa, Iker Urrutia, señala que «gracias a la implicación del Ayuntamiento y a la cercanía de i-DE con ésta y otras administraciones, hemos conseguido resolver un problema recurrente y garantizar el mejor servicio a nuestros clientes». El propio Urrutia asegura que la prioridad de la compañía a la que representa es «ofrecer un suministro seguro y eficiente», y con esta actuación «reforzamos la red y contribuimos al desarrollo de Deba», concluye.