Las cuadrillas se adueñan hoy de las fiestas Su Ta Gar actúa hoy, y la Banda de Música y la tamborrada de Mandazketa, en plena actuación durante el fin de semana. / GORRITIBEREA La plaza Txurruka acogerá esta noche el esperado concierto de Su Ta Gar A. GORRITIBEREA MUTRIKU. Martes, 24 julio 2018, 00:20

Mutriku enfila ya la recta final de sus populares fiestas patronales, y lo hace acompañado del buen tiempo climatológico que unido al buen ambiente hace que cada año sean más los visitantes que acuden hasta el 'txoko de Gipuzkoa'. Hoy se celebrará el día de las cuadrillas, un día con gran arraigo donde participa todo el pueblo con sus respectivas camisetas identificadoras. Por la mañana, entre las 11:00 y las 14:00 horas, se volverá a abrir el parque infantil en el frontón de Egaña; a las 12:00 se celebrará el campeonato de futbito con toro incluido en la plaza Txurruka; a las 12:30 horas saldrá la txaranga 'The Joselontxo´s' y tras el largo txikiteo se pasará a las diferentes comidas de hermandad donde no habrá restaurante ni txoko donde no se prepare algún menú especial.

Por la tarde se volverá a abrir el parque infantil entre las 17:00 y las 19:00 horas, y a las 18:00 horas se celebrará la segunda de las sokamuturras con toros de la ganadería 'Arno'. A las 20:00 horas comenzará la romería con el grupo 'Gozo-Gozo' en la zona de txosnas y a las 23:00 horas se iniciará el esperado concierto de 'Su Ta Gar' en la plaza Txurruka. Un concierto para el que acudirán del orden de media docena de autobuses, alguno desde bien lejos, y es que el grupo eibarrés sigue convocando a muchos buenos aficionados a la música. A partir de la media noche y por espacio de tres horas se llevará a cabo el servicio de prevención de drogadicción en Beheko Plaza, y precisamente a la 1:00 de la madrugada comenzará el concierto de 'Txapito Guzman' en la zona de txosnas.

Danborrada eta batukada

'Mandazketa' elkartearen danborrada kokatu ahal izan zen azkenean bai Beheko Plazan eta baita Txurruka plazan ere. Danborrada borobila izan zen, sukaldarien buru Sabin Sagarmendi izan zelarik azkenean. Oihan Vegaren disko festak berriz plaza betea mantendu zuen bukatu arte, baina emozioa Mutrikuko Emakumeek lehen aldiz eskaini zuten batukadan egon zen; «kaleak, gauak, jaiak..., geureak dira» pankarta baten ostean, argi ziriak bidea irekiaz, Beheko plazatik Txurruka plaza artekoa burutu zuten. Salbea ederra izan zen, meza nagusia bezalaxe. Musika Bandak berriz kontzertu aproposa eskaini zuen, eta sokamuturrean berriz jende asko eta zauriturik ez, albiste hobeagorik ezin daiteke eman.

Baina aurtengo ezaugarrietako bat su festak izan dira. Sarritan aipatzen da Mutrikuk toki ezin hobea duela suak ikusteko, eta hori agerian gelditu zen igandean, Samikolla aldea, Turruntei aldea bezala, lepo bai zegoen, baina baita portu ingurua bera ere.

Atzo ospatu zen Malen Txiki egunean, txikiak izan ziten protagonista. Goizeko dantza erakustaldiarekin hasi, zezen txiki eta poniekin gozatu, arratsaldean zesta puntako gazteen txapelketarekin tartea eskaini kirolari, baina bereziki haurren danborrada izan zen ekintza arrakastatsuena.