Crece la preocupación ante el inicio de las obras de la carretera de la costa Luis Alburquerque, Iñaki Arin y Jesús Mari Arrieta en la presentación del miércoles, y plano donde se recogen los puntos críticos de Ipitxarri y el túnel de Alkolea. / GORRITIBEREA Mañana habrá una nueva reunión en Zabiel para formar una plataforma de afectados | GORRITIBEREA MUTRIKU. Martes, 2 octubre 2018, 00:27

La preocupación entre los afectados del barrio Laranga y por extensión entre el conjunto de mutrikuarras y los usuarios de la carretera de la costa es importante ante el próximo inicio de las obras de mejora de la GI-638 entre los puntos de Turruntei y Ondar Beltz.

El malestar quedó patente en la presentación pública de la comisión de afectados del barrio Laranga que se celebró el pasado miércoles y a la que acudieron medio centenar de personas. En todo momento quedó claro que las obras de mejora son necesarias, pero desean que se tengan en cuenta las mejoras que proponen desde el barrio que cuenta con 140 habitante fijos y donde se localizan un hotel, un agroturismo y dos restaurantes.

Aparte de los accesos que se van a habilitar por Arrainbide y desde la ermita del Calvario, no se entiende porqué no se puede usar un pequeño tramo de unos cientos de metros entre el cruce de la subida a Arbe y el cruce a Laranga junto a la estación de transferencias de basura, cuando se cierre totalmente la carretera por «tiempo indeterminado». Igualmente, y con el objetivo de apostar por el barrio y ofrecer un mejor servicio a los futuros usuarios, no se entiende porqué no se contempla habilitar dos simples paradas de autobús en ambas direcciones máximo cuando la histórica compañía La Esperanza realizaba las paradas con solicitud previa hace varias décadas.

Nueva reunión pública

Ante «la falta de respeto» que consideran se está ejerciendo sobre el barrio, mañana a partir de las 20.00 horas se celebrará una nueva reunión pública en la casa de cultura Zabiel con el fin de ampliar la plataforma de afectados y darle curso a las peticiones de mejora sin cuestionar en ningún momento el proyecto.

Hay que subrayar que los ratios de tráfico son ciertamente importantes, dado que si en la actualidad la citada carretera soporta un tráfico de 6.000 vehículos/día, a los que hay que sumar los 658 vehículos/día que soporta la carretera de Astigarribia GI-3230, y los cerca de 400 vehículos que salen y lógicamente entran en el barrio Laranga, la carretera que pasa por el Alto del Calvario difícilmente va a poder soportar esa masa de tráfico a pesar de eliminar los camiones de gran tonelaje y los propios autobuses de mayor envergadura que deberán de realizar los correspondientes trasbordos hasta llegar o volver de Deba. Todos estos temas y algunos más se debatirán en la jornada de mañana a la que están invitados no solamente los afectados o interesados en el tema, sino incluso aquellos que soportarán a lo largo del próximo año lo que se les avecina a sus respectivos negocios.