El concurso de carteles para anunciar las fiestas, en marcha El santo con el pañuelo, una imagen muy entrañable. Los trabajos se podrán presentar desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de julio en el departamento de Cultura del Ayuntamiento ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 14 julio 2018, 00:12

Queda un mes para que den comienzo las fiestas del pueblo, por esa razón el Ayuntamiento ha puesto en marcha un concurso de carteles para anunciar las fiestas patronales de Deba. Como viene siendo habitual, la comisión de festejos busca el cartel que anuncie las fiestas de San Roke 2018; y para ello ha puesto en marcha un concurso de carteles. Podrá participar toda persona que lo desee, pudiendo presentar un máximo de tres trabajos. Se aceptarán obras de cualquier técnica y material, y los carteles deberán presentarse en formato 450 milímetros de ancho por 680 milímetros de alto.

Las personas interesadas deberán presentar sus trabajos en el Ayuntamiento entre el lunes 16 y el viernes 20 de julio (hasta las 14.00). Se premiará únicamente el cartel ganador y, a parte de recibir un premio de 500 euros, será el cartel que anuncie las fiestas de San Roke de este año.

Las bases del concurso son las siguientes: Toda aquella persona que así lo desee podrá participar en el concurso, pudiendo presentar un máximo de tres trabajos. Puede utilizarse cualquier técnica y material. Los carteles no deben haberse publicado anteriormente, han de ser de creación propia y totalmente originales. En caso de no cumplir este requisito, las reclamaciones que pudieran surgir correrán a cargo de quien presente los carteles. Los trabajos deberán presentarse en formato de 450 milímetros de ancho y 680 milímetros de alto. Todos los carteles que se presenten deberán llevar el siguiente título: 'ABUZTUAK 14-19 2018ko SAN ROKE JAIAK. DEBA'. Los trabajos deberán presentarse sin firmar, y en un sobre aparte, se incluirán los siguientes datos: fecha de nacimiento, DNI, población, dirección y teléfono. Los trabajos se podrán presentar entre el día 16 y 20 de julio (hasta las 14.00). Los trabajos deberán presentarse en el Ayuntamiento de Deba en el departamento de cultura C/ Puerto nº 1, 20820 Deba. El jurado será nombrado por el Ayuntamiento de Deba. Únicamente se premiará el cartel ganador, siendo el premio de 500 euros. Los trabajos no premiados dispondrán de un mes de plazo para ser retirados, a partir de la decisión del jurado. Finalizado este período, todos aquellos carteles que no hayan sido retirados por su autor se entenderá que quedan en posesión del Ayuntamiento de Deba. El premio puede quedar desierto si el jurado considera que los trabajos presentados no ofrecen la calidad deseada. El premio será entregado al ganador durante la presentación del programa de San Roke. El trabajo premiado quedará en posesión del Ayuntamiento de Deba, y éste lo utilizará para la promoción de las fiestas de San Roke, dándole el uso que mejor considere. No se aceptarán aquellos trabajos que no cumplan o acepten estas bases. La participación en este concurso significa la aceptación de estas bases. El jurado estudiará y decidirá todos aquellos casos que no aparezcan en estas bases y no se podrá actuar en su contra.

Desfile años 30

El próximo sábado 21 de julio a partir de las 22.30 horas la Alameda Calbeton acogerá un desfile fuera de lo común. El desfile ambientado en los años 30 estará enmarcado en un cortometraje.