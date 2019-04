La comunidad pesquera, preocupada por la modificación del reglamento de Costas A.E. ONDARROA. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:09

La probable modificación del reglamento de la Ley de Costas, haciendo más riguroso el plazo de vencimiento de las concesiones, preocupa a los empresarios ondarreses con instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre. Diferentes agentes han expuesto la preocupación por la modificación del reglamento de la Ley de Costas que quiere realizar Gobierno de España. La novedad es que las prórrogas concedidas para continuar en estas zonas de litoral, de hasta 75 años según la modificación que se introdujo en 2013, computen desde 1988, cuando se redactó la primera norma, y no desde que se solicitó la prórroga. A efectos prácticos supone tener hasta 30 años menos de plazo en las concesiones. Propietarios de inmuebles consideran que la citada modificación podría llevar a la inseguridad jurídica a muchas empresas, entre conserveras, instalaciones de comercialización y almacenaje. La modificación del reglamento haría que el plazo concesional extraordinario de 75 años establecido en la Ley se contabilizase desde la fecha inicial de la concesión y no desde cuando fue tramitada su renovación. También advierten que sacar ciertas actividades del dominio público marítimo-terrestre puede hacerlas no rentables y, por lo tanto, inviables.

Para el Ministerio ahora hay «dos normas incoherentes entre sí en vigor», la ley de 2013, que incluía la extensión de los plazos, y la del reglamento de 2014, que la desarrollaba con «una interpretación incorrecta». Por tanto, aseguran, «hay una situación de inseguridad».