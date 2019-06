Hoy comienza la competición del festival Animadeba La sala quedó abarrotada en la jornada de inauguración del Animadeba. / FOTOS ANDER SALEGI 10 cortometrajes de 7 países pelearán por el premio de la Sección Nuevos Realizadores EHU/UPV ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 20 junio 2019, 00:10

Ayer arranco el festival internacional de cine de animación, Animadeba, con una proyección del film 'Black is beltza' de Fermín Muguruza. Un nutrido grupo de cinéfilos se dio cita en el interior de la Caseta Negra para presenciar la película y mantener un coloquio con el director y la productora. Para concluir la primera jornada de este festival que durará hasta el domingo, en otra de las sedes, en el Gaztetxe, se emitieron cinco cortometrajes de la sección Panorama, y Julia ofreció un concierto acústico.

Hoy el festival continuará con una amplia variedad de proyecciones y actividades. La más destacable será la sección competitiva de Nuevos Realizadores EHU/UPV a las 22.00 horas en la Caseta Negra con entrada a 3 euros. 10 cortometrajes de 7 países diferentes competirán en esta sección: 'Them People' (Nausheen Javed, Alemania); 'It's wet!' (Alexis Godard, Nan Huang, Francia); 'Your Future' (Petra Stipetic, Maren Wiese, Francia); 'Out of Bounds' (Yogev Sason, Israel); 'The incredible Wardrobegadget of Dr. Stein' (Gabriela Plačková, República Checa); 'Las del diente' (Ana Pérez López, EEUU); 'Fuse' (Shadi Adib, Alemania); 'Not Yet', (Tímea Laura Varga, Hungría); 'No gravity' (colectivo, Francia) y 'Stuck in the middle' (colectivo,Francia).

Taller y charlas

Kultur Elkartea acogerá hoy un taller y una serie de charlas. A las 9.00 horas en la biblioteca Kultur Elkartea se ha organizado un taller de animación. A partir de las 11.00 y 16.00 horas se ofrecerán charlas en la sala Kultur Elkartea. Por la mañana alumnos presentarán a través de imágenes trabajos suyos y, por la tarde, los profesionales. Por la mañana estarán Debora Crespo presentando 'Atzerako ispilua', Iana Garmendia 'Dragoiaren Sugarrak' y Zuriñe Ibarra 'Haizearen Bideak'. Por la tarde, Izibene Oñederra presentara 'Lursaguak', Kote Camacho 'Animazio Pirata' y Bego Vicario 'Ehiza'. A las 17.00 horas en la Caseta Negra pagando 3 euros se podrá ver 5 cortometrajes de Francia, España y Finlandia. Después a las 19.00 en el mismo lugar se proyectará el largometraje 'Terra Willy: Planeta Ezezagua' del director Eric Tosti, con una duración de 90 minutos. A las 20.30 horas, en el chiringuito de la playa Ondargain, se ofrecerá un concierto de jazz con Xahu +Irati Bilbao.