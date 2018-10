El cadete masculino remonta y termina goleando al Lagun Onak en Errota Zar El juvenil no consigue sumar puntos en Errota Zar. / FOTOS ANDER SALEGI El juvenil perdió y sigue sin sumar puntos en casa ANDER SALEGI DEBA. Martes, 9 octubre 2018, 00:16

La última jornada de los equipos del club Amaikak Bat se salda con dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El primer equipo del club, el regional de división de honor, se desplazó a Eibar para enfrentarse al equipo de esa localidad. El conjunto armero se adelantó en el marcador gracias a un gol desde fuera del área al filo del descanso. En el ecuador de la segunda mitad llegó el gol debarra. La semana pasada Manci falló un penalti, pero esta vez volvió asumir la responsabilidad de lanzar desde los once metros y no erró, marcó el gol del empate dando un punto a su equipo.

El juvenil llegaba a Errota Zar de hacer dos muy buenos partidos fuera de casa, pero los debarras no acaban de encontrar su juego como local y ya son dos derrotas y cero puntos los que suman en Errota Zar. No hicieron mal partido los entrenados por Lazkano, Hidalgo y Arce, pero el Euskalduna llevó a cabo un juego muy sucio (constantes faltas) al que no pudieron hacer frente. Nada más comenzar el partido el portero debarra realizó una buena parada que evitó el gol visitante, pero al filo del descanso tras un córner no logró atajar un balón que el Euskalduna aprovechó para marcar el único tanto del encuentro.

El cadete masculino se enfrentaba al Lagun Onak en Errota Zar. Los visitantes se pusieron por delante en el marcador antes del cuarto de hora de partido, pero los locales supieron reaccionar a tiempo y siete minutos después Osa regateo al portero y marcó el gol del empate. De esta manera finalizó la primera parte. Un buen segundo tiempo decidió el choque a favor de los debarras. Los artífices de la remontada del equipo entrenado por Esnaola y Gorroño fueron Galder, Arratibel y Luken. El cadete femenino sufrió la primera derrota de la temporada ante el líder, Anaitasuna. La encargada de marcar el único gol debarra fue Judith.

El infantil de honor continúa invicto, seis puntos en dos jornadas. Los últimos tres puntos los obtuvo en Azpeitia ante el Lagun Onak. El partido se decidió en la primera parte con los goles de Salegi y Aranberri. El infantil txiki comenzó la liga empatando. Los locales pudieron haberse puesto por delante en el marcador pero fallaron un penalti. Los goles llegaron en la segunda parte, el Elgoibar se adelantó primero y Adur Aramburu puso las tablas en el marcador. El infantil femenino ganó por la mínima el partido amistoso ante el Bergara. El único tanto del partido lo marco Nora.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 2.444, mientras que el 1.851 se ha quedado como suplente.