El cadete femenino continúa en la lucha por lograr el ascenso El cadete femenino es líder pero el Zarautz le pisa los talones. El infantil txiki finaliza hoy la temporada frente al Idiazabal ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 11 mayo 2019, 00:18

Los equipos del club Amaikak Bat están en la recta final del campeonato, aunque el cadete masculino y el juvenil ya han terminado la temporada, unos en mitad de la tabla y otros logrando la salvación en el último partido. Errota Zar acogerá hoy cuatro partidos, dos por la mañana y dos por la tarde.

El regional de división de honor se desplazó la semana pasada a Lesaka para enfrentarse al Beti Gazte. Fue un desastre de partido para los debarras. Hoy a las 16.30 se enfrentarán al Elgoibar en Errota Zar en un derbi comarcal. Los de Elgoibar son quintos por la cola y los locales cuartos en la clasificación. A falta de nueve puntos en juego, los debarras necesitan un par de victorias para afianzarse en la cuarta plaza. El juvenil se salvó la semana pasada del descenso y ahora disfruta de las vacaciones hasta la próxima temporada.

El cadete masculino finalizó la semana pasada la temporada en duodécima posición y la próxima campaña volverá a jugar en honor.

El cadete femenino continúa en su lucha por lograr el objetivo del ascenso. En estos momentos es líder, pero no se puede descuidar porque el Zarautz le pisa los talones ya que tiene los mismos puntos. Hoy la debarras jugarán en Errota Zar a partir de las 18.30 contra el Zestoa, penúltimas clasificadas a veinte puntos de las locales.

Al infantil de honor le quedan esta y otra jornada para concluir la temporada. Los debarras son penúltimos en la clasificación y hoy a las 10.00 se enfrentarán al líder en Errota Zar. El infantil txiki finaliza hoy la temporada contra el tercer clasificado del grupo, el Idiazabal.

El partido se disputara en Errota Zar a partir de las 12.00 horas. El infantil femenino se desplazará hoy (autobús 8.45) a Orio para enfrentarse al colista del grupo Orioko. Las debarras perdieron el liderato la semana pasada ante el Usurbil.

Sorteo rifa

En el sorteo de la rifa de la sección de ciclismo, el 9.997 ha sido el ganador de la bicicleta Orbea Diem 50. El afortunado tiene hasta el próximo miércoles para aparecer, si no es así se volverá a sortear ese día con los números de la ONCE. El segundo premio es un menú de degustación en el restaurante Urgain, que le corresponde al poseedor del boleto con el número 6.118. En caso de que no apareciera antes del jueves se volvería sortear ese día con la ONCE.