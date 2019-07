Buena temporada de Amagoia Arrieta en boccia El equipo del Polideportivo con Amagoia. / FOTOS ANDER SALEGI A finales del próximo mes disputará el campeonato europeo en Sevilla ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 11 julio 2019, 00:23

La boccia es el deporte paralímpico por excelencia en el que son los países más evolucionados los que más y mejor están dotando de recursos económicos y de todo orden a sus selecciones y especialmente las naciones con las economías emergentes de Asia sin olvidar el amor y el respeto por este deporte de los que hace gala Portugal. En este deporte, Deba cuenta con una representante, se trata de Amagoia Arrieta, la cual ha conseguido muy buenos resultados en esta temporada, destacando dos medallas de oro en Euskadi y España.

Amagoia hace una reflexión sobre su temporada que está a punto de terminar y muestra su agradecimiento a las diferentes personas y entidades que colaboran con ella para poder conseguir esos resultados. «En lo que respecta a mi situación personal, mi agradecimiento por las ayudas que estoy recibiendo en el orden económico por Kirolgi, la Sociedad Deportiva Eibar y Aspace Gipuzkoa. En lo emocional, por el hecho de pertenecer a la Selección Española y la dedicación de la Federación de Gipuzkoa de Deporte Adaptado. Y en lo deportivo por la magnífica ayuda que me han reportado la dirección técnica de la técnico de la selección, Alma Cuesta, la aportación de mi entrenador Javi Camacho y el decidido respaldo del Polideportivo de Deba, sin los cuales me hubiera sido imposible esta temporada 2019 en la que he logrado hacer el 7º puesto en el Mundial Open celebrado en mayo en Hong Kong, el oro en los campeonatos de Euskadi y de España por individual y la medalla de Bronce del campeonato de España por equipos con nuestro equipo Dordoka».

La próxima cita a la que acudirá Amagoia será a finales de agosto el campeonato europeo en la capital hispalense. Arrieta intentará cerrar una buena temporada con un buen resultado en esta competición.