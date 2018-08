La banda de música, mañana en Ondarroa La Banda de Mutriku, uno de los fijos de las fiestas de Ondarroa. Ofrecerá el tradicional concierto a la 13.00 horas GORRITIBEREA MUTRIKU. Martes, 14 agosto 2018, 00:16

Mañana miércoles festividad de Andra Mari, la Banda de Música de Mutriku acudirá la vecina localidad de Ondarroa donde ofrecerá el tradicional concierto de música a partir de la una de la tarde en la carpa instalada en Itsasaurre. Los mutrikuarras llevan décadas acudiendo a la cita musical donde el silencio y el respeto se hacen notar cuando interpretan las piezas, al igual que los aplausos cuando concluyen las mismas.

La banda estará dirigida por Jon Lekube y ofrecerán el siguiente repertorio; 'Iru damatxo' de E. Garcia, 'El barberillo de Lavapiés' de M. San Miguel, 'Cantos vascos' de A. Alberdi, 'La mascara del zorro' de J. Horner y finalmente 'Nino Bravo in concierto' de M. Calero. Habrá algún bis más y como es tradicional, el concierto concluirá con el 'Mutriku Erria' de Zezilio Pagoaga. Serán muchos los mutrikuarras que acompañarán a los músicos locales al igual que en el concierto que ofrecerán Melissa And The Jacks el viernes 17 de agosto, día del Marinero, a partir de la media noche, después del éxito logrado el pasado sábado en la plaza Txurruka.