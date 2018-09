El azul se adueñará hoy del puerto mutrikuarra El pregón y la falta de la kukaña, lo positivo y lo negativo de la jornada de hoy. / GORRITIBEREA Se celebra el día de 'San Piñastei' GORRITIBEREA MUTRIKU. Domingo, 16 septiembre 2018, 01:11

El particular día de marinero que en Mutriku toma la denominación de 'San Piñastei' vestirá de azul todos los txokos del puerto mutrikuarra. A las 11.00 se iniciarán los actos con la apertura de los puestos donde las diferentes cuadrillas ofrecen sardinas asadas, en la sociedad Aizabia se les ofrecerá el hamaiketako a los de más edad, pero muchos de ellos acudirán tras la tradicional misa que se celebra justo a esa hora en el convento de Santa Katalina. A las 11.00 se iniciarán también los juegos para los más pequeños y a esa hora saldrá desde la plaza Txurruka la comitiva con el popular personaje 'San Piñasteiko Txerrixa' que tiene como lema algo tan lógico como que 'si no le das no te da'. Frente a la sociedad Aizabia se cantará el pregón, se colocará la nueva escultura en la hornacina y sobre todo habrá preparativos para las diferentes comidas que se celebrarán hoy, desde las sociedades hasta el último de los txiringitos.

Las dos sokamuturras de hoy con toros de la ganadería Saka se celebrarán a las 13.00 y a las 18.00 horas. Por segundo año no se podrá celebrar la popular kukaña ni la suelta de patos de plástico, lo cual ha enfadado a más de uno y todo ello motivado por el cierre del muelle de Kofradi Zahar.

En el campo de San Miguel también habrá actividad dado que a las 11.00 se jugará el Burumendi-Aretxabaleta de la categoría primera juvenil y a partir de las 16.00 de la tarde el Mutriku-Hondarribia de la división de honor regional. Pero habrá más dado que también se celebrará la Vª edición de la Flysch Beltza a nado entre Saturrarán y Deba que se pondrá en marcha a las 9.30 de la mañana y el tramo Mutriku-Deba que saldrá a las 10.30 y en la que han batido todos los records de participación y donde 'Alkolea-Intxirri' pondrá las embarcaciones de apoyo.