El Ayuntamiento ofrecerá servicios mínimos durante el mes de agosto

El mes de agosto es el mes de vacaciones por excelencia y a pesar de que muchas personas trabajan durante estas semanas, más son las personas que están de vacaciones. Muchos servicios públicos y privados también medio cierran o cierran por completo las persianas y se prestan servicios mínimos. El Ayuntamiento de Mendaro no cierra por agosto pero muchos de sus servicios sí se veran afectados. Por ejemplo, en Cultura no se trabajará, así como en la Biblioteca, servicio éste que se retomará en septiembre. Bienestar Social permanecerá abierta hasta el 10 de Agosto y a partir de dicho día hasta el 3 de septiembre no habrá servicio.

En el ayuntamiento siempre habrá personal por lo que la recepción y los servicios de urgencia están garantizados y el horario diario de lunes a viernes será de 8.00 a 14.00 horas. El centro de salud, también permanecerá abierta, así como el Centro de Día y la farmacia.

En cuanto a los servicios privados, como por ejemplo algunos comercios, bares, Kutxa, sí que van a sufrir alteraciones, ya que cerrarán durante algunos días.