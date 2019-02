El Ayuntamiento de Deba muestra su apoyo a la labor que realiza el barco Aita Mari Amaia Mendoza, de Salvamento Marítimo, lee la declaración. / SALEGI En el pleno del jueves Amaia Mendoza, de Salvamento Marítimo, leyó una declaración que fue aprobada por todos los grupos ANDER SALEGI Domingo, 3 febrero 2019, 02:13

El Ayuntamiento de Deba reunido en plenario el jueves, a solicitud de Salvamento Marítimo Humanitario, SMH, grupo solidario que trabaja con el barco Aita Mari, aprobó una declaración institucional rechazando la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante que impide la salida del barco a cumplir labores de vigilancia y rescate de náufragos en el Mediterráneo. En situación semejante al Aita Mari se encuentra el barco de Proactiva Open Arms en Barcelona.

Esta declaración subraya que «según la Organización Internacional para Migraciones, en el Mediterráneo y desde 2015, las cifras oficiales son de 14.454 de víctimas mortales, y se quedan cortas ante los desaparecidos y no contabilizados. El auxilio a personas náufragas y la protección de sus derechos es una obligación de los estados».

El texto aprobado continúa diciendo que «la iniciativa de SMH con su barco Aita Mari está basada en la solidaridad de cientos de particulares, entidades locales, provinciales, públicas y privadas, con la convicción de que el derecho a la vida está por encima de cualquier otra consideración. La Unión Europea debe garantizar el derecho de las personas náufragas en alta mar y mientras eso no sea así, las Organizaciones Gubernamentales como SMH quieren cumplir con esa labor de socorro y humanitaria activa. El hecho de que los poderes públicos de la Unión Europea no cumplan con sus responsabilidades, su 'no acción', no puede ser la excusa para que el Aita Mari sea retenido en puerto.

El Aita Mari cumple con todos los certificados legales y necesarios para realizar labores de salvamento, y mientras los barcos civiles de rescate están amarrados en puerto, las víctimas son permanentes. La omisión de socorro y ayuda humanitaria de los poderes públicos, aún estando obligados a hacerlo, debe llevar a la sociedad civil a la ayuda activa a SMH y su Aita Mari y a la denuncia del posicionamiento de los gobiernos de la Unión Europea. Actualmente el barco se encuentra en Santurtzi y su ruta será Bilbao, Gijón, A Coruña, Huelva, Cádiz, ciudades en donde harán trabajo de sensibilización, para llegar a Mallorca, donde esperará el permiso de salir de aguas españolas y dirigirse al Mediterráneo central».

Recuerda el texto aprobado por el Pleno que «la municipalidad de Deba a lo largo de 16 años ha mantenido el 0,7% de su presupuesto para cooperación internacional. En los tres últimos años ha apoyado los trabajos de salvamento de SMH, primero en su trabajo en Lesbos (Grecia) y en los dos últimos a la transformación del Aita Mari de ser un barco atunero a un barco de rescate de personas náufragas».

Por último, subrayan que el Aita Mari necesita 34 euros para navegar una milla, 1.852 metros. La cuenta de ayuda es en Euskadiko kutxa: ES92 3035 0235 22 2350038982.