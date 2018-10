El Aurrera obtiene un empate en su visita a San Juan en un nefasto campo Los quintos del 68 celebraron su gran fiesta en Ondarroa. / A.E. El partido evidenció que el equipo pasa dificultades en los campos pequeños y en malas condiciones A.E. ONDARROA. Martes, 2 octubre 2018, 00:28

El Aurrera obtuvo un empate en su visita al desconocido campo del San Juan, de San-tzurtzi, de pequeñas dimensiones y en malas condiciones, que impidió a los de Zaldupe sacar provecho de las oportunidades que gozaron sus delanteros. Los rojillos se adelantaron en el marcador con un gol de Gorosabel, curiosamente autor de los tres últimos goles del cuadro rojillo. Procedente del Artibai de Markina había destacato por su olfato goleador que ahora trata de reeditarse en las filas de los de Ondarroa.

No obstante, la renta obtenida fue en vano porque el San Juan empató el encuentro cuando faltaban cinco minutos para el final. Pese a ello, se demostró que el Aurrera tenía mayor nivel que sus contrarios, pero por las malas condiciones del campo para la práctica del fútbol no pudieron obtener mayor diferencia. Los de Ondarroa no conocen la derrota y cuentan con cuatro puntos y ya son séptimos. El sábado juegan a las 16.30 horas, con el Ugeraga, equipo que plantó cara a los de Ibón López.

Quintos del 68

Los quintos del 68 de Ondarroa no han querido dejar pasar la ocasión de celebrar juntos la fiesta de un aniversario tan emblemático con el que les acredita el cumplir 50 años de vida.