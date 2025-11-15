En apenas dos días un millar de personas firman a favor de crear un bidegorri que conecte Elgoibar, Mendaro y Deba

Participantes en el acto para crear la plataforma a favor del bidegorri, el pasado 23 de octubre en Mendaro.

Jabi Leon debabarrena. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

la plataforma ciudadana que se constituyó el pasado día 23 de octubre en Mendaro con el objetivo de reivindicar la construcción de un bidegorri que conecte las localidades de Elgoibar, Mendaro y Deba, ha iniciado a mediados de esta semana una recogida de firmas para sumar apoyos a su iniciativa.

Y lo cierto es que la recogida de firmas a favor de la vía ciclista-peatonal entre Elgoibar y Deba ha arrancado con muy buen pie.

Tanto es así que para la tarde del pasado viernes (en tan solo dos días) ya eran cerca de un millar las personas que habían mostrado su apoyo al proyecto que demanda la ciudadanía.

En cualquier caso, la campaña para la captación de apoyos sigue estando abierta, por lo que las personas interesadas en firmar a favor del bidegorri Elgoibar-Mendaro-Deba pueden estampar su firma a través de la web change.org.

Previsión, para 2032

Aunque todo apunta a que el próximo año comenzarán los trabajos para preparar el bidegorri que conectará los barrios elgoibartarras de Arriaga y Altzola aprovechando el tramo de vía actual (quedará libre tras los trabajos para su desdoblamiento que está acometiendo Euskal Trenbide Sarea), la prolongación del bidegorri desde Altzola a Mendaro y desde Mendaro a Deba no se contempla a corto plazo.

De hecho, la plataforma ciudadana constituida en la comarca ha cuestionado sobre este asunto a la Diputación territorial y la respuesta no ha sido la esperada: «nos han dicho que el tramo Mendaro-Deba se prevé acometer a partir del año 2032».

El colectivo cree que esa fecha «no concuerda con los objetivos de movilidad sostenible que establece Euopa ni la propia Diputación». Por ello, avanza que seguirá trabajando para que las instituciones incluyan el bidegorri entre sus objetivos prioritarios.