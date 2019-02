El antiguo pabellón de la conservera Dentici será derruido en los próximos días La conocida como 'Nevera' será derruida en breve. / A. GORRITIBEREA En su lugar se construirá un vial hasta el edificio de viviendas y también se prevé habilitar una plaza pública A. GORRITIBEREA Martes, 12 febrero 2019, 08:09

Tras más de dos legislaturas desde que se propuso la iniciativa, el antiguo pabellón de la conservera Dentici, situado en la calle Tenientes Txurruka y más conocido como la 'Nevera', finalmente será derruido. El que en los últimos años ha albergado a la Brigada Municipal de Obras ha sido objeto de un proyecto de derribo adjudicado a la empresa Ryde Obras y Servicios, S.L. por un montante de 29.988,89 euros, después de decidirlo entre tres ofertas presentadas.

Hay que recordar que el citado pabellón ha sido usado por la brigada para guardar los materiales de obra y también algunos vehículos, pero dado su mal estado se optó por la adquisición de un nuevo pabellón en el Industrialdea, donde se han centralizado todas las actividades de la brigada.

De esa forma, quedaba libre el viejo pabellón para pode desmontarlo, pero la aparición de materiales contaminantes como el amianto, ha prolongado el proyecto que parece que se ejecutará dentro de unos días. El propio alcalde manifestó en el último pleno que el plazo sería de unos veinte días.

El acceso

El solar que quede se aprovechará primero para la construcción de un vial que suba hasta el portal del edificio de viviendas, dado que hasta el momento su único acceso son unas escaleras muy empinadas. Igualmente, se habilitará una plaza con sus aparcamientos para los vecinos que, sin duda, serán también ocupados por los aficionados al fútbol cuando acudan a los partidos.

Lo que no está nada claro es si se realizará o no un acceso posterior desde el aparcamiento del bloque de viviendas colindantes. Parte del aparcamiento posterior de este bloque es privado, pero su uso es público y visto el número de vehículos que entran o salen del aparcamiento en planta, más los vehículos que albergan los garajes, no estaría de más el que se ordenará el trafico para así poder contar con un mejor aprovechamiento.